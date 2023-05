Luni, 29 Mai 2023 (11:24:36)

După ce a oficializat despărțirea de portarul Paul Simulescu, conducerea Clubului Sportiv Universitar din Suceava i-a găsit repede un înlocuitor, în persoana lui Mihai Merlă, care până în această vară a apărat culorile formației CSM București. În vârstă de 26 de ani, Mihai Merlă a semnat un contract pe doi ani cu echipa pregătită de Petru Ghervan.

„Îmi voi continua cariera la CSU Suceava pentru că am considerat că trebuie să fac pasul către o altă etapă a vieții mele de sportiv. Îmi propun să evoluez cât mai mult și cât mai bine posibil. Ori de câte ori am jucat ca adversar la Suceava am simțit publicul ca un vulcan. Sunt oameni care cunosc foarte bine tainele acestui sport și sper să mă accepte cât mai repede ca fiind unul de-al lor. Să fie răbdători și să aibă încredere în mine. Cu ajutorul lor vom deveni mai buni și vom demonstra că formăm o echipă redutabilă", a transmis noua achziție a „universitarilor”.

Mihai Merlă și-a început cariera în orașul natal, la LPS Satu Mare, fiind transferat apoi la CSM București. Fost internațional de tineret al României, acesta a fost împrumutat la Steaua, în 2017, pentru o perioadă de 2 ani.