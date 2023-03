Duminică, 12 Martie 2023 (11:03:19)

Partea a doua a campionatului național de rugby U 17 a debutat sâmbătă cu o partidă restantă a echipei LPS Suceava, în deplasare, la SCM Timișoara. După de departe cea mai lungă deplasare din sezon, efectuată cu trenul, la cușetă, elevii antrenorilor Codrin Prororiuc și Mihai Coca s-au impus clar, cu scorul de 31-7.

”Am întâlnit o echipă motivată și cu o mare dorință de victorie, dar noi am beneficiat de mai mulți jucători cu experiență care în momentele cheie ale meciului au făcut diferența. Din păcate nu am beneficiat de aportul unor jucători care au avut probleme medicale, iar Matei Bivol este in pregătire cu lotul național U 18. Este o victorie importantă care ne menține cu șanse reale de a juca la baraj iar apoi pentru o medalie și la această categorie de vârstă”, a declarat Codrin Prorociuc.

Pentru LPS Suceava au înscris Andrei Alexandriuc - 2 eseuri, David Ilaș 1 eseu, , Florea Gabriel 1 eseu, Alexandru Pitișciuc 1 eseu și Gabriel Coclici 4 transformări.

Antrenorii au transmis mulțumiri pentru sprijin părinților, colegilor profesori, elevilor, și celor ce sunt alături de echipa LPS Suceava, AC Mobile, Farmacia BioMedica, Wood Bucovina, Te aud Romania și Asociația prietenii rugbyului din Bucovina, colegilor Marcel Crețuleac și Lucian Preutescu.

Lotul echipei LPS Suceava deplasat la Timișoara a fost compus din următorii jucători: Andrei Alexandriuc, Gabriel Florea, Valentin Croitoru, Narcis Vasilovici, Ionut Timu, Alexandru Somfolean, Romulus Rusu, David Ilaș, Alexandru Pitișciuc, Gabriel Coclici, Ioan Onea, Andrei Oghinciuc, Andrei Duțu, Narcis Iațcu, Sandu Maurizio, Alexandru Lozniceru, Marius Ruscan, Sami Vieru, Robert Zamă, Nicolas Moroșanu, Sebastian Hîrdea, Alexandru Brustur.

Următorul meci al echipei LPS Suceava, U 17, se va desfășura pe teren propriu, pe terenul Unirea, în compania celor de la CSS Tecuci.

În aprilie va începe returul și echipa U 18 a LPS Suceava care are și ea șanse reale de a se lupta la o medalie națională. Generația U 18 vine deja după o medalie de bronz obținută la categoria anterioară de vârstă.