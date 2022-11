Joi, 17 Noiembrie 2022 (15:41:33)

Direcția de Sănătate Publică și Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava s-au lansat, de marți, într-o cursă contracronometru pentru găsirea de imunoglobulină antirabică umană (ser antirabic), necesară de urgență celor trei medici veterinari care au operat un câine diagnosticat ulterior cu turbare și pentru proprietara animalului bolnav. Directoarea DSP Suceava, Daniela Odeh, a declarat, joi, că imediat ce a fost anunțată, marți, de nevoia de ser antirabic, împreună cu medicul-șef al secției Boli Infecțioase din Spitalul de Urgență Suceava, dr. Monica Terteliu, a început să caute serul antirabic la spitalele din țară. „Marți am anunțat Ministerul Sănătății și de acolo ne-au redirecționat la Centrul operativ pentru situații de urgență, pentru a afla stocurile din țară. Am împărțit lista cu doamna doctor Terteliu, am colaborat cu doamna doctor Zorescu și marți am sunat la 4 spitale, ieri am contactat 10 spitale, pentru a căuta imunoblobulină antirabică umană. Avem nevoie de 19 fiole și am găsit 10 la Timișoara, 4 la București și 5 la Gorj. Doar patru spitale din țară aveau această imunoglobulină. Centrul operativ ne-a ajutat cu transportul și ieri au ajuns primele doze. Toți pacienții au primit atât vaccin antirabic, cât și imunoglobulină specifică”, a declarat Daniela Odeh.

Patru doze au fost trimise la Spitalul Municipal Rădăuți, unde este tratată proprietara câinelui cu rabie, iar celelalte la Spitalul de Urgență Suceava, unde sunt tratați cei trei medici veterinari care au operat animalul bolnav. Ultimele 5 doze urmau să ajungă la Suceava în cursul zilei de joi. Deocamdată starea pacienților este bună, nici unul dintre ei nu prezintă simptome de boală.

Directoarea DSP a mai spus că împreună cu dr. Monica Terteliu va face toate demersurile necesare pentru a se aduce și la Spitalul Județean de Urgență imunoglobulină antirabică umană deoarece există riscul să apară și alte cazuri, iar medicamentul este absolut necesar pentru tratarea celor aflați în situație de risc major de infectare.

Menționăm că alți trei membri ai familiei stăpânilor câinelui, respectiv soțul proprietarei și cei doi copii, primesc doar vaccin antirabic deoarece au declarat că nu au fost în contact direct cu câinele bolnav, astfel încât administrarea serului nu este necesară.