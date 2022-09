Marţi, 27 Septembrie 2022 (14:38:31)

An de an, pe 26 septembrie, este sărbătorită Ziua Europeană a Limbilor Străine,European Day of Languages. Cu acest prilej și elevii de la Liceul Tehnologic “Ștefan cel Mare” dinCajvana au participat, sub îndrumarea profesorilor lor, la diverse activități dedicate acestei zile.

Manifestarea a debutat cu prezentarea ,,De ce o zi europeană a limbilor străine?”, expusă de eleva Crăciun Ana-Maria din clasa a VII-a A, iar importanţa învăţării limbilor străine a fost subliniată de elevii participanți care au fost deosebit de receptivi.

Astfel, aceștia au prezentat planșe cu informații despre importanța acestei zile, au tradus în limbile europene salutul, în cadrul momentului „Bună! Ce mai faci?” pregătit de șefa catedrei de limbi moderne a liceului, profesoara Lucan Casandra, au recitat poezii - elevii clasei a III-a A, coordonați de domnișoara profesoară Moroșan Diana, elevii claselor a V-a D și a VII-a E, coordonați de doamnele profesoare Șoldan Floarea și Jucan Ana Maria, precum și elevii clasei a VI-a D, coordonați de profesoara Șoldan Anastasia, cu momentul artistic „Fairytales-Who am I?”.

Eleva Boca Mihaela, din clasa a IV-a A, sub îndrumarea doamnei profesoare Boca Irina, a recitat poezia „At school”, iar elevi din clasele a II-a B, sub îndrumarea doamnei profesoare Lucan Casandra, au interpretat cântecele ,,Hello” și ”The Rainbow”. Tot sub îndrumarea profesoarei Lucan, dar și a profesoarelor Boca Irina, Pascar Ancuța și Jucan Ana Maria, elevii claselor a IV-a E și a VIII-a A au interpretat cântecele ”Treat me” și „Wating for Love”.

Un program muzical în limba engleză a fost pregătit de profesoara Ilișoi Mihaela, iar elevii clasei a VII-a B l-au prezentat cu seriozitate, surprinzând pe toți cei prezenți.

Deoarece, din anul școlar trecut, la Liceul Tehnologic din Cajvana se studiază și limba germană, elevii clasei a VI-a A au interpretat cântecelul “Es regnet", alături de domnișoara prof. Morosan Diana, iar sub coordonarea profesoarei Irina Boca au dansat “Toca-Toca". De asemeni, elevii din clasei a V-a A, profil engleză-intensiv, coordonați de profesoara Lucan Casandra, șefa catedrei de limbi străine, au pus în valoare scenetele “The three little Pigs” și “Sleeping Beauty", iar elevii Halițchi Samuel și Halițchi Daniel au pregătit și prezentat piesa de teatru „ L-Ortographe”, îndrumați de doamna profesoară Senciuc Daniela.

Clasa a VII-a C a introdus publicul prezent în universul franțuzesc printr-un dans, pregătit de profesoara Violeta Dîrțu, iar elevii Alexandra Pîțu și Gabriel Răcari au încântat cu un cântec și câteva cuvinte în diferite limbi.

Importanța studierii limbilor străine a fost subliniată și de elevii clasei a XI-a B coordonați de doamna profesor Teleaga Alina, care au prezentat curiozități ale limbii engleze, iar doamna profesor Șoldan Floarea a urmărit îndeaproape elevii clasei a V-a D, care au prezentat un program de poezii, “Tangue Twister, atât în limba engleză, cât și în limba italiană.

Clasa a XI-a A, încântați anul acesta de opționalul la limba spaniolă, au pregătit un moment de poezii și proverbe în limba spaniolă, sub îndrumarea doamnei profesoare Senciuc Daniela, iar elevii clasei a VIII-a A au încântat cu un cântec în limba spaniolă al lui Enrique Iglesias.

Elevii din clasele II-XII, coordonaţi de doamnele profesoare Boca Irina, Teleagă Alina, Lucan Casandra, Senciuc Daniela, Ilișoi Mihaela, Dîrțu Violeta, Moroșan Diana, Şoldan Floarea, Jucan Ana Maria, Pascar Ancuța, Șoldan Anastasia au organizat o expoziţie de colaje, desene, stegulețe și postere, împodobind scena Căminului Cultural din localitatea Cajvana, locul unde s-a desfășurat activitatea.

“Activitatea „European Day of Languages” - „Ziua Europeană a Limbilor Străine”, organizată în cadrul catedrei de limbi străine a Liceului Tehnologic Cajvana, a avut ca scop atragerea atenţiei publicului asupra importanţei învăţării limbilor străine, creşterea gradului de cunoaştere şi apreciere a tuturor limbilor străine vorbite în Europa şi nu numai.” (șefa catedrei de limbi străine, profesoara Lucan Casandra ).

Doamna consilier educativ, prof. înv. primar Tomuț Cristina a subliniat în discursul dumneaei importanța organizării și desfășurării acestor activități extracurriculare. Astfel, ,,prin activitățile desfășurate, sunt puse în valoare, într-un mod recreativ, cunoștințele dobândite de elevi la orele de curs, scopul fiind acela de a încuraja învățarea limbilor străine”.

Și conducerea Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” a fost prezentă, prin domnul director adjunct, profesor Ciotu Iulian, și domnul director coordonator, profesorul Robu Nicolae, care au apreciat diversitatea activităților desfășurate.

“Diversitatea lingvistică reprezintă cheia unei mai bune comunicări interculturale și este unul din elementele principale ale bogatului patrimoniu cultural al continentului european. Globalizarea și tipurile de afaceri fac ca cetățenii să aibă nevoie tot mai mult de competențe lingvistice străine pentru a lucra eficient în propriile țări. Engleza nu mai este de ajuns. Este necesar ca oamenii să dezvolte un anumit grad de competență în două sau mai multe limbi, iar învățarea limbilor străine aduce beneficii tinerilor, dar și celor mai vârstnici, permițând realizarea de noi prietenii și contacte”, a declarat directorul Robu Nicolae.

Prof. înv. primar Seserman Lidia Loredana