La ora când scriu articolul ăsta, mai sunt vreo 6 ore şi ceva până la ultima reprezentaţie de stand-up comedy a actorilor reuniţi sub un drapel, cel al României, care e clar că nu le spune nimic, sub conducerea unui alt neterminat, al cărui singur merit e (am mai spus asta înaintea debutului de tot hazul din primăvara acestui nou an irosit în privinţa performanţei şi în general a deşteptării) că îl cheamă că pe tac'su, care însă chiar înţelegea ce e aia echipăreprezentativă, atât ca jucător, cât şi că antrenor în cele mai bune vremuri ale acesteia. Ăsta neterminatu' pare foarte fericit cănişte neisprăviţi aparţinând aceluiaşi regn cu el, alde Burleanu şi Stoichiţăşi ceilalţi linge-blide de la panarama de instituţie numită (parcă la mişto!) Federaţia Română de Fotbal (unde naiba aţi văzut fotbal de când a fost încălecată de toţi Burlenii pământului!?),i-au promis că şi dacă pierde la o echipă de coafeze, la una de pinguini ori la alta de marţieni, tot rămâne selecţioner, că după mintea lor pare a fi o specie pe cale de dispariţie, ptiu! Aşa că propun să-i facă şi carte de muncă, şi să-l ţină la FRF până l-o ajunge din urmă vârsta de pensionare, fiindcă dacă tot rămâi să parazitezi indiferent câte bătăi iei, şi de la cine, atunci chiar n-are rost să discutăm despre obiective (care oricum nu există!) şi de schimbări de selecţioneri. Să rămână ăsta pateticu' şi profundu' în zicerile care oricum sunt ridicole din moment ce echipa lui ia bătaie încontinuu. Au fost discuţii despre cei convocaţi, dar şi despre cei neconvocaţi. Oricum n-are importanţă. Toţi sunt din acelaşi aluat de loseri fără frontiere. În timp ce noi ne mâncăm sănătatea cu neisprăviţii ăştia, la Londra a avut loc un spectacol cu adevărat de gală, de o frumuseţe uluitoare, în care timp de 3 zile s-au întâlnit jucătorii de tenis din Europa şi cei din Restul Lumii, cu prilejul retragerii lui Roger Federer. S-a jucat pe viaţă şi pe moarte, cu tot statutul amical al competiţiei, astfel că inclusiv meciul de adio al lui Roger a însemnat înfrângerea sa. Când spunem fair play, şi despre asta e vorba.