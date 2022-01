Luni, 17 Ianuarie 2022 (14:40:15)

Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava nu mai are nici un loc disponibil pentru copiii cu Covid, potrivit buletinului de presă remis, luni, de Prefectura Suceava. Spitalul dispune, la această dată, de 398 paturi libere, din care 102 pentru pacienți Covid-19, toate pentru adulți; cele destinate copiilor cu Covid sunt ocupate în totalitate. În zona tampon are disponibile 26 de locuri (22 pentru adulți și 4 locuri pentru copii), iar zona non-Covid are 270 de locuri libere, din care 262 pentru adulți și 8 locuri pentru copii.

Numărul pacienților cu Covid internați în spitale este în continuare în creștere, dar numărul zilnic de internări are de 4 zile o ușoară tendință de scădere, menținându-se la mai puțin de 15 cazuri internate în 24 de ore. Luni dimineață, în spitalele din județul Suceava se aflau 287 de pacienți diagnosticați cu Covid, dintre care 30 copii, și încă 32 de pacienți suspecți de infectare, din care 24 de adulți și 8 copii.

În intervalul 16-17 ianuarie au fost internate 14 persoane cu Covid și, din păcate, în aceeași perioadă de referință a decedat o persoană ca urmare a infecției Covid.

În Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, din totalul celor 564 pacienți internați, 123 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, din care 28 de copii; 21 de pacienți (15 adulți și 6 copii) sunt în zona tampon și 420 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid).

Din cei 95 pacienți adulți diagnosticați Covid, 25 prezintă forme ușoare ale bolii, 41 au forme medii, 22 au forme severe și 7 prezintă forme grave și sunt internați în secția ATI. Un pacient este ventilat non-invaziv și un pacient este intubat.

· În județ sunt disponibile 6 locuri la Pediatrie Covid, la Fălticeni și Rădăuți

La Rădăuți sunt internați 74 pacienți adulți diagnosticați cu Covid, din care 2 cu forme critice, și un copil. De asemenea, sunt 8 pacienți suspecți de infectare, dintre care 2 copii. Sunt disponibile 35 locuri în sectorul Covid și 4 locuri pentru copii. La Câmpulung Moldovenesc sunt internați 16 pacienți cu Covid, din care 10 pacienți cu forme grave și este liber un singur loc în sectorul Covid.

La Gura Humorului sunt internați 8 pacienți cu Covid și un pacient suspect de infectare; la Siret - 13 pacienți; Vatra Dornei - 22 de pacienți, din care 3 cu forme grave, şi doi pacienți suspecți de infectare; Fălticeni - 29 de pacienți adulți, din care unul cu formă gravă, și un copil. La Pediatrie Covid sunt două locuri libere.

La nivelul județului sunt disponibile 222 locuri libere Covid, din care 216 pentru adulți și 6 pentru copii și 42 locuri pentru zona tampon, din care 38 pentru adulți și 4 pentru copii.

În izolare, în afara pacienților cu Covid din spitale, se află 5.369 persoane, din care 376 intrate în ultimele 24 de ore. În carantină sunt 3.456 persoane, din care 273 intrate în ultimele 24 de ore.

La nivel național, numărul de persoane internate în secții cu Covid-19 este de 4.027, cu 380 mai mult decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 485 de persoane, cu 11 mai mult decât în ziua anterioară. Dintre cei 485 de pacienți internați la ATI, 52 au certificat care atestă vaccinarea.

Din totalul pacienților internați, 338 sunt minori, 317 fiind internați în secții, cu 44 mai mult decât în ziua anterioară, și 21 la ATI, cu 8 mai mult decât în ziua anterioară.

În intervalul 16-17 ianuarie au fost raportate 17 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus: două la categoria de vârstă 50-59 ani, 7 la categoria de vârstă 60-69 ani, 6 la categoria de vârstă 70-79 ani și 2 la categoria de vârstă peste 80 ani.

Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

Din totalul de 17 pacienți decedați, 11 au fost nevaccinați și 6 vaccinați. Pacienții vaccinați aveau vârsta cuprinsă între 50-59 ani și peste 80 de ani și prezentau comorbidități.