Luni, 27 Decembrie 2021 (17:16:08)

În prag de Crăciun, foste glorii ale fotbalului sucevean și nu numai s-au reîntâlnit pentru un meci demonstrativ în balonul presostatic situat în campusul Universității „Ștefan cel Mare”, la inițiativa lui Dorin Goian. La chemarea acestuia au răspuns jucători din diferite generații ale fotbalului sucevean, cum ar fi CSM, Foresta, Bucovina sau Rapid CFR. Sub comanda antrenorilor Ovidiu Căldăruș, Florin Cristescu și Aurel Constantin, pe dreptunghiul verde au revenit Pepe Armeanca, Doru Breniuc, Ovidiu Ciobanu, Ovidiu Murariu, Mihai Guriță, Nae Grosu, Dorin Goian, Daniel Bălan, Cătălin Pascal, Vasile Prisacă, Gabriel Șuleru, Dinu Oniu, Claudiu Sevaciuc, Cristian Spătar, Claudiu Velescu, Cătălin Stamate, Marius Lup, Daniel Cristescu, Vlăduț Hînțăscu, Lucian Burlacu, Ciprian Anton, Andrei Cerlincă, Romeo Costan și Victor Romașcan. O asemenea partidă, care a avut pe gazon atâtea personalități ale fotbalului sucevean, nu putea fi condusă decât de un arbitru pe măsură, această onoare revenindu-i asistentului FIFA Sebastian Gheorghe.

„Am decis să-i convoc pe foștii fotbaliști suceveni la o mișcare după ce am văzut că asemenea acțiuni se organizează, cu predilecție în preajma Sărbătorilor de Iarnă, în mai multe orașe din țară. Chiar eu sunt invitat să particip, an de an, la evenimente similare la Bacău sau Piatra Neamț. Cred că este un lucru extraordinar să ținem aproape toți cei care facem parte din marea familie a fotbalului sucevean. M-am simțit extraordinar să mă revăd cu foști colegi, antrenori, precum și cu cei din generația mai tânără, și cred că tuturor le-a făcut bine o asemenea întâlnire prietenească. Anul acesta totul a fost organizat pe repede înainte, însă vă promit că pe viitor vom aranja lucrurile mai din timp, într-un mod cât se poate de profesionist. Sper ca și această pandemie să poată fi ținută în frâu într-un timp cât mai scurt, astfel încât un astfel de eveniment să poată fi gustat pe viu de cât mai mulți suceveni”, a declarat fostul internațional Dorin Goian.

Repriza a treia s-a ținut la Restaurantul „Vivendi”, unde Gabi Clim a fost gazda perfectă, ca de obicei.