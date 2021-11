Duminică, 28 Noiembrie 2021 (14:56:52)

Timp de opt zile, începând din seara de 28 noiembrie, evreii din întreaga lume celebrează Hanuca, numită și „Sărbătoarea Luminilor”. Hanuca este sărbătoarea prin care se amintește an de an miracolul întâmplat acum peste 2200 de ani în Ierusalimul aflat sub dominaţia dinastiei seleucide (greceşti) din Siria, când evreilor li s-a interzis să studieze Tora și le-a fost pângărit Altarul din Templu. Ei l-au eliberat, l-au repurificat şi au aprins menora, lumină care era menţinută aprinsă în fiecare noapte, simbol al creaţiei şi cunoaşterii. Se spune că în candele era ulei de măsline pentru a menţine flacără pentru o zi, însă focul a rămas aprins timp de opt nopţi. Acest eveniment a inspirat înţelepţii evrei să proclame o sărbătoare de opt zile, în care seară de seară se aprinde o lumânare având ca scop să reamintească minunea.

Președintele Comunității Evreilor din Suceava, profesorul Sorin Golda, a declarat că pentru evrei Hanuca are semnificația „continuităţii, a rezistenței în fața vicisitudinilor istoriei, a iubirii pentru oameni și pentru pace”, că simbolizează „victoria luminii, a iubirii și a păcii asupra întunericului, urii și dezbinării între oameni”.

“Sunt puţine popoare în istoria lumii, la dimensiunea modestă a evreilor din antichitate, care au rezistat. Au dispărut aztecii, o civilizaţie extraordinară şi numeroasă, şi totuşi evreii au avut o minune, o minune de la Dumnezeu şi care continuă şi astăzi, întrucât existăm”, a afirmat Sorin Golda, amintind că nici arderea cărților, nici distrugerea sinagogilor nu au reușit să distrugă spiritualitatea poporului evreu.

În prima seară de Hanuca se aprinde o lumânare, în a doua seară, două lumânări și tot așa până la opt. Lumânările se pun într-un sfeșnic special, numita hanuchia, se aprind la lăsarea serii și trebuie să ardă măcar 30 de minute. De Hanuca se obișnuiește să se ofere copiilor din comunitate dulciuri și bani – Hanukageld (cuvântul ebraic "hinuch" - "hanuca" înseamnă atât inaugurare, cât și educație, banii sunt simbolic recompensă pentru studiu). Tradițional, în amintirea uleiului care a ars opt zile, se mănâncă dulciuri prăjite în ulei, printre care latkes (clătite de cartofi) și sufganiyot (gogoși rotunde).