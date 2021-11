Educație

Luni, 22 Noiembrie 2021 (10:04:46)

Elevi și profesori ai Școlii Gimnaziale Nr. 4 Suceava au participat, în perioada 15-21 noiembrie, la mai multe activități pentru a marca Săptămâna Educației Globale, campanie europeană de sensibilizare a opiniei publice, derulată anual în școlile sucevene.

Proiectul implementat la nivelul unității de învățământ sucevene, prin derularea unor activități specifice, a avut în vedere tematica actuală intitulată sugestiv: „It’s our world! Let’s take action together/ Este lumea noastră, să acționăm împreună!”.

Coordonatorii proiectului ,,Împreună pentru o lume mai bună!”, prof. Tuca Claudia Adriana, coordonator de programe și proiecte educative, și prof. Bobric Petronela, directorul școlii, împreună cu echipa de proiect formată din profesorii: prof. Brîndușa Zegrea, prof. Carmen Simona Corneanu, prof. Daniela Zofotă, prof. Mirela Mazilu, prof. Paula Jescu, prof. Georgiana Puiu, prof. Alina Fodorea, Prof. Ioana Gontariu, Prof. Elena Rogoz, Prof. Dana Ignat, Prof. Alina Fodorea, prof. Liviu Irimia, prof. Lenuța Bujor, alături de elevii școlii,s-au reunit pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța cooperării pentru protejarea lumii noastre.

Activitățile care au implicat comunitatea educativă a școlii au constat în dezbateri, concursuri de postere, ateliere de lucru,prezentări, workshopuri. Temele abordate: „Protejați Pământul - casa noastră”, „Viitor înlănțuit”, ,,Împreună pentru o lume mai bun!”, „Copacul prieteniei!”, „Salvăm Planeta Pământ / Planet Earth”,„Ajută-mă să cresc mare!”, „Protejați planeta de degradare!”, „Pacea în ochi de copil”, „Apa este esența vieții”,„Restabilește echilibrul!”, „au acoperit o largă paletă a obiectivelor acestei campanii de conștientizare a rolului de cetățean într-o lume globalizată”.

Cadrele didactice implicate în proiect au urmărit ca elevii să dezvolte abilități personale și sociale necesare conviețuirii în armonie cu ceilalți, de comunicare interculturală, dar și atitudini de respect pentru diversitate, pentru adevăratele valori ale lumii contemporane.

Consilierul educativ al Școlii Gimnaziale Nr. 4 Suceava, profesor Claudia Adriana Țuca, a spus că „elevii școlii au înțeles că nimic din ceea ce facem în relațiile sociale nu rămâne fără ecou, că ne dezvoltăm în relațiile cu ceilalți, că împreună suntem mai puternici, iar această solidarizare se răsfrânge în mod pozitiv asupra fiecăruia dintre noi”.