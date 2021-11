Încheiem sezonul de tenis și aici, la această rubrică care găzduiește binevoitoare și alte sporturi, parcă mai mult pe cel alb. Și iată că sezonul se încheie odată cu retragerea din tenis a ultimului jucător român care mai conta. S-a întâmplat cum nu se poate mai nimerit, Horia Tecău jucând ultimele meciuri oficiale la Turneul Campionilor, un trofeu pe care de altfel l-a și câștigat cu niște ani în urmă. Probabil nu se mai aștepta la calificare după ce, alături de Krawietz, pierduse în turul inaugural la Paris, de-aia nici forma fizică nu a fost cea adecvată, însă nu asta e ceea ce contează acum. În toată cariera sa, Horia nu a păcălit tenisul, a fost un sportiv serios și dedicat, iar acest sport l-a răsplătit cu multe satisfacții majore. A câștigat Wimbledon și US Open cu Rojer, iar acuș-acuș se fac 10 ani de când câștiga Australian Open la mixt, cu Mattek-Sand. Parcă a fost ieri. Iar României i-a adus, alături de Florin Mergea, medalia de argint la Olimpiada de acum 5 ani. Ne va lipsi și ne va fi mult timp dor să mai vedem un jucător român pe terenurile care contează, fie și la dublu.

La simplu, aș zice că am primit finala care trebuia, dreptul la recurs al lui Zverev, care fusese învins de Medvedev în grupe abia în tie-break-ul decisivului. Până la finală, Zverev a confirmat că are armele de a-l bate pe Djokovic, mai rămâne s-o demonstreze și în 3 seturi din 5. Medvedev a ajuns neînvins în ultimul act, câștigând fără probleme în fața lui Ruud, cel care oricum se autodepășise pe această suprafață. Rusul, la rândul lui, demonstrase în mod supărător de repetat că are armele să-l bată pe Zverev, doar că acesta a întrerupt seria taman în finală. A venit cu un joc de regularitate, profitând și de superficialitatea rusului în începuturile de set, cam prea încrezător în capacitatea sa la retur! Sașa Zverev încheie anul în calitate de campion al campionilor, după ce s-a încununat și campion olimpic. Îi lipsește doar Grand Slam-ul, dar la anul cred că Turneul Campionilor îl va prinde cu palmares și în privința asta.