Marţi, 26 Octombrie 2021 (17:04:39)

Polițiștii și jandarmii suceveni vor efectua acțiuni cu efective sporite și în sistem integrat, în vederea limitării răspândirii COVID-19, pe linia ultimelor reguli de acces impuse de autorități. Acțiunile au început de marți, 26 octombrie, când polițiști și jandarmi au mers în mallurile din Suceava și au verificat autenticitatea certificatelor verzi și au legitimat persoanele pentru conformitate.

„Se efectuează controale cu utilizarea dispozitivelor electronice de verificare a certificatelor verzi Covid, iar polițiștii și jandarmii informează cetățenii și administratorii de unități comerciale cu privire la modificările legislative. Scopul principal al acțiunilor este informarea și conștientizarea cetățenilor, fiind aplicate, cu preponderență, sancțiuni contravenționale cu măsura avertismentului. Zilnic, în această perioadă, pe raza județului vor acționa, în medie, 200 de polițiști și jandarmi, scopul principal al acțiunilor fiind responsabilizarea cetățenilor și operatorilor economici cu privire la respectarea interdicțiilor impuse prin HG nr. 1161 din 25.10.2021”, a transmis comisarul-șef Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Polițiștii amintesc regulile principale care trebuie respectate în această perioadă:

Masca de protecție, obligatorie pentru toată lumea (excepție copiii până în 5 ani), peste tot: în spații închise sau deschise, pe stradă, la birou etc.

Este interzisă circulația persoanelor între orele 22.00-05.00 cu următoarele excepții: pentru vaccinați, pentru cei trecuți prin boală în ultimele 180 de zile, în interes profesional (legitimație de serviciu sau adeverință de la angajator sau declarație pe proprie răspundere), pentru asistență medicală de urgență, pentru a merge la vaccinare, pentru îngrijire bătrâni, copii, în urma decesului unui membru din familie

Acces permis doar celor vaccinaţi sau trecuţi prin boală:

magazine (nu alimentare), cinematografe, săli de sport, de fitness, de jocuri, piscine interioare, concerte, spectacole, locuri de joacă, săli de jocuri, târguri, bâlciuri, muzee, biblioteci, librării

- 30% capacitate

- programul este între 05.00-21.00

restaurante, cafenele

- 50% capacitate

- hoteluri, centre comerciale (cu excepţia instituţiilor publice, vezi mai jos)

Acces permis cu certificat verde, inclusiv test:

instituţii publice - taxe şi impozite, direcţia paşapoarte, evidenţa persoanelor, inclusiv cele din Centrele Comerciale

Acces permis fără condiţii, pentru toată lumea:

spitale, clinici medicale (de stat), magazine alimentare (nu cele din centrele comerciale), biserici, activități recreativ sportive în aer liber (maximum 10 persoane), farmacii, benzinării, instanţe de judecată, secţii de poliţie, instituţii/firme private (cum ar fi saloane de coafor, masaj, bănci etc.), instituţii publice (urgenţe) emitere certificat de deces, certificat de naştere etc., pentru a ridica pensii, alocaţii, ajutoare sociale etc.

Închise/interzise: baruri, cluburi, discoteci, nunți, botezuri, evenimente private.