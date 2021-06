Joi, 10 Iunie 2021 (16:27:04)

Câteva zeci de locuitori din Adâncata, alături de primarul Viorel Cucu, i-au comemorat, joi, pe eroii din această comună. Ceremonia a avut loc de Înălțarea Domnului, când este comemorată și Ziua Eroilor.

Evenimentul a început cu o slujbă religioasă oficiată de toți cei cinci preoți din comună la Monumentul Eroilor din cele două războaie mondiale din parcul din apropierea Primăriei Adâncata. Oamenii din comună au venit în număr mare alături de primarul Viorel Cucu pentru a participa la primul eveniment public organizat de la începutul pandemiei, mulți dintre ei fiind îmbrăcați în costume populare. După oficierea slujbei religioase, Viorel Cucu a ținut să le mulțumească celor cinci preoți parohi din comună, dar și tuturor celor care au ținut să fie prezenți la comemorarea eroilor. „Iată astăzi, împreună cu cei cinci părinți parohi din cele patru parohii, cinstim cum se cuvine ziua de Înălțare, Ziua Eroilor. Dacă astăzi suntem ceea ce suntem și trăim liberi pe acest pământ trebuie să mulțumim și ne închinăm eroilor căzuți. Merită să îi cinstim an de an. Dacă anul trecut, datorită pandemiei nu am reușit să ne întâlnim și regret profund că nu am reușit nici de 1 Decembrie și nici de Înălțare, iartă că astăzi suntem împreună, pentru că așa a vrut bunul Dumnezeu. Circulăm mai liber, ne adunăm împreună și suntem bucuroși”, a spus primarul din Adâncata.

El a ținut să precizeze că prezența tuturor celor cinci preoți parohi din comună arată, încă o dată, colaborarea foarte bună dintre Primărie, Consiliul Local și Biserică. „Vă mulțumesc dumneavoastră, cinstită adunare, că sunteți alături de mine. De fiecare ați fost alături de mine, de evenimentele care au avut loc în comuna noastră. Și mulțumesc tuturor celor care s-au ostenit și au adus daruri”, a mai declarat Viorel Cucu. Trebuie spus că parcul în care se află Monumentul Eroilor din Adâncata a fost modernizat recent printr-un proiect cu fonduri europene.