Straniu

Primarul comunei Satu Mare, Toader Adrian Lavric, în vârstă de 47 de ani, a ieșit luni la amiază din primărie și de atunci n-a mai fost văzut. Secretarul comunei, Cornel Florean, a declarat că nimeni nu știe ce s-a întâmplat. „Luni, pe la ora 14.00, a plecat de la primărie. Ieri n-a venit, azi n-a venit, n-a făcut cerere de concediu, nu și-a delegat atribuțiile, nimic. Nimeni nu știe ce este cu el. Am înțeles că soția a anunțat și la poliție că a dispărut. Situația e confuză total”, a spus secretarul. Acesta a afirmat că nu știe ca primarul să fi avut probleme de sănătate sau de altă natură și că „nu este omul care să încurce lucrurile”. „Casă, serviciu și atât”, a subliniat secretarul.

Conform informațiilor noastre, mașina primarului Lavric este în parcarea Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava și acesta ar fi plecat marți cu avionul de Roma.

Familia primarului nu a dorit să facă nici un comentariu.

Reamintim că, în urmă cu circa două săptămâni, la o ședință de consiliu local primarul PSD Toader Adrian Lavric a avut un schimb de cuvinte mai dur cu consilierul local USR Silvestru Balan, iar după ședință l-ar fi lovit pe Balan, în fața primăriei. Consilierul a fost transportat cu o ambulanță la Spitalul Municipal Rădăuți, unde a fost internat. Personalul de pe ambulanță l-a diagnosticat pe Silvestru Balan cu traumatism cranian și contuzie de coloană lombară.

După incident, acesta a spus că „am fost bătut măr” de către primar. „Prima dată m-a lovit puternic în urechea stângă, croșeu, apoi în dreapta, și am căzut. După aceea multe picioare în spate, în coloană, minunății, toate cele… Acum sunt la spital, am branulă, mi se fac investigații peste investigații. Îi spuneam adineauri doctorului că din cauza umflăturilor am probleme și cu respirația, depinde în ce poziție stau. Am fost lovit numai de primar. Nu am avut nimic cu dumnealui, însă eu cred că de mult timp se urmărește acest lucru. Eu sunt mai tranșant, spun numai adevărul. Eu sunt vertical. Oricum intenționez să-l dau în judecată pe primar”.

Primarul a recunoscut că a avut o altercație cu Balan, dar a spus că doar l-a îmbrâncit și că regretă acest lucru.

Întrebat dacă acest incident a produs schimbări de comportament asupra primarului, secretarul comunei, Cornel Florean, a răspuns că nu i s-a părut și că nu a discutat niciodată cu Toader Lavric despre altercația cu consilierul Balan.