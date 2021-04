Sâmbătă, 17 Aprilie 2021 (12:43:19)

O tamponare care a avut loc vineri după-amiază pe Calea Unirii, una din cele mai aglomerate artere de circulație din municipiul Suceava, s-a prelungit mai mult decât ar fi fost cazul, motiv pentru care traficul rutier a fost dat peste cap zeci de minute. Motivul? Un șofer care a lovit o altă mașină care circula în același sens, dinspre Iulius Mall spre Carrefour, și-a abandonat propriul autoturism, pe care l-a lăsat cu motorul pornit, și a dispărut pur și simplu. Șoferul a cărui mașină marca Audi a fost lovită a sunat la 112 și a cerut sprijinul polițiștilor. Oamenii legii au mers la fața locului, iar după ce au observat că sesizarea este întemeiată au încercat, fără succes, să dea de urma șoferului de pe autoturismul marca Ford care a provocat tamponarea. În timp ce reclamantul se afla la sediul Poliției Municipiului Suceava pentru a da o declarație despre cele petrecute și-a făcut apariția și șoferul vinovat de toată tevatura. Ciprian Calvan, de 25 de ani, din Preutești, a recunoscut că el a fost șoferul și a fugit pentru că nu are permis de conducere. Mai mult, s-a constatat că autoturismul marca Ford nu are polița RCA valabilă, iar înmatricularea autoturismului este suspendată de drept, având ITP expirată din data de 15 martie 2021. Tânărul s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracţiunii de „conducere fără permis” și a primit și mai multe amenzi pentru următoarele abateri: RCA expirat, ITP expirat și lipsă documente. În plus, i s-a reținut certificatul de înmatriculare al autoturismului, precum și plăcuțele cu numerele de înmatriculare.