CSU din Suceava a pierdut greu primul meci al turneului de la Cluj

Marţi, 6 Aprilie 2021 (14:33:37)

Formația CSU din Suceava a început seria de patru meciuri din cadrul turneului de la Cluj cu o înfrângere. „Universitarii” au pierdut cu scorul de 22-24 un joc pe care l-au început foarte bine. Sucevenii conduceau la jumătatea primului mitan cu patru goluri pe tabela de marcaj, 9-5, însă au urmat 10 minute de secetă pentru ei, ceea ce le-a permis vasluienilor să egaleze și să intre în avantaj la cabine, 11-10, ca urmare a unui gol reușit în ultima secundă a reprizei întâi.

Debutul părții secunde a fost total nefavorabil pentru trupa pregătită de Adrian Chiruț, Iulian Andrei și Bogdan Șoldănescu. Penalizați de arbitri cu trei eliminări temporare, „studenții” s-au văzut conduși la patru goluri diferență în minutul 44. Sucevenii au izbutit să reducă ecartul la două goluri, însă gruparea din Vaslui a gestionat bine finalul de meci și s-a impus cu 24-22.

„Ne așteptam la un astfel de meci de luptă, între două echipe cu apărări foarte tari. Am înțeles ce avem de făcut în defensivă, dar am ratat foarte mult și am pierdut mingi în atac, iar acolo s-a făcut diferența pe tabelă. Dacă băgam mingea în poartă, trebuia să avem un avantaj de patru-cinci goluri încă de la pauză”, a declarat antrenorul principal Adrian Chiruț.

CSU din Suceava va reveni pe teren joi, de la ora 15:45, pentru un meci cu HC Buzău. Vineri, de la ora 13:00, „alb-albaștrii” vor juca în compania echipei CSM Bacău, iar duminică, de la ora 17:00, este programat derby-ul cu CSM Botoșani.

CSU din Suceava: Grigoraș, Makaria – Popia (7 goluri), Petrov (3), Sadovyi (2), Furak (2), Kobzii (2), Lupu (2), Loic (1), Păunescu (1), Anton (1), Balasz (1), Juverdianu, Costea, Oancea, Manjic.