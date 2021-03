Marţi, 9 Martie 2021 (18:37:15)

În a noua zi a babelor lunii martie sunt sărbătoriți cei 40 de Mucenici din Sevastia, fiind ziua în care femeile din Bucovina dau de pomană pentru sufletul morților ”sfințișori”. Ele modelează astfel o coptură făcută din aluat împletit în forma cifrei 8 a simbolului uman, în memoria celor 40 de soldați credincioși, uciși pentru că nu și-au lepădat credința. Și pentru ca atmosfera să fie de bucuria revenirii primăverii, sfințișorii se stropesc cu multe pahare de vin, 40 la număr după cum spune tradiția, făcând din această sărbătoare una dintre cele mai populare.

Tanti Ileana Ciutac din comuna Bosanci nu se lasă mai prejos și nu vrea să piardă această frumoasă tradiție a acestor meleaguri. S-a sculat de dimineață și cu ajutorul prietenelor sale s-au pus pe treabă. În acesta an i-au fost alături Lucreția Curic, Natalia Oloieru și Veronica Băbău, prietene de o viață. În Bucovina, acești sfințișori, sau mucenici cum li se mai spune, se prepară sub forma unor colăcei copți în cuptor, glazurați cu miere de albine și miez de nucă și e nevoie de timp și multă îndemânare până la finalizarea lor. Tanti Ileana, bucătăreasă la evenimentele satului, visează rețeta și ne povestește cum decurg ostilitățile în bucătărie: ”Dacă-i post facem numai cu apă și sare, dar astăzi e în săptămâna de dulce și putem folosi lapte, unul-două ouă, câte vrem, două linguri de zahăr, aici am pus lapte și cu puțină apă pe care-l încălzim. Aici facem drojdia, cu puțină sare și zahăr, să o înmuiem mai repede. Adăugăm lapte, făină și frământăm.”

După ce frământă aluatul, e dat la crescut în ligheanul de pe sobă, fiind apoi modelat și împletit sub forma unor colăcei în forma cifrei opt, simbolizând omul și jertfa acestuia.

Povestea celor 40 de creștini jertfiți pentru credința lor ne-o povestesc femeile care modelează împreună aluatul moale. Aflăm că ”obligați să treacă la o altă credință decât cea creștină, cei 40 au fost lăsați să înghețe într-un lac, de către împăratul atotputernic. Unul dintre ei a cedat și în acel moment un alt creștin i-a luat locul în apa rece. Sufletele lor s-au ridicat la cer sub forma unor porumbei și de atunci sunt pomeniți în fiecare primăvară pentru cutezanța și statornicia lor.”

După ce au ieșit din cuptor, sfințișorii sunt glazurați cu miere de albine și miez de nucă, iar alături de ei le stă bine unor păhărele cu vin. ”Acum s-au copt sfințișorii și se beau 40 de pahare, numai că nu avem bărbați. Unii sunt la lucru, în timp ce alții sunt plecați la marginea satului, în cimitir”, ne povestesc gazdele noastre. În timp ce sfințișorii se topesc în gură, un pahar de vin rece face sărbătoarea mai frumoasă. Adunați în jurul mesei pline de sfințișori udați cu vin, se fac urări în bucuria generală a acestei frumoase sărbători: ”Să trăiți și să ne vedem sănătoși și la anul!”