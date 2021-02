Ion Lungu a împărțit mii de flori sucevencelor, de 8 Martie, an de an, dar nu va face asta în 2021

Miercuri, 24 Februarie 2021 (11:21:33)

Tradiția sărbătorilor de venire a primăveri și cea a celebrării Zilei Femeii nu va mai fi la fel anul acesta, din cauza pandemiei.

Chiar și primarul Sucevei, Ion Lungu, “campion” an de an la împărțirea de flori și primit mărțișoare de la doamne și domnișoare, conform tradiției din Bucovina, a spus că renunță anul acesta la aceste obiceiuri și le recomandă și sucevenilor să procedeze la fel.

„Având în vedere faptul că se apropie ziua de 1 Martie și cea de 8 Martie, le recomand sucevenilor să nu mai sărbătorim cu fast, cu obiceiurile de împărțire de mărțișoare și flori. Este bine să nu intrăm în contact unii cu alții. Așa cum se știe, eu mergeam an de an pe străzi, prin instituții, împărțeam flori de 8 Martie, dar în acest an nu voi mai face acest lucru și le recomand sucevenilor să procedeze la fel. Să evite să mai pună în piept mărțișoare de la unul la altul. Chiar și florile pot transfera virusul de la o persoană la alta.

Sper să fiu bine înțeles și să putem trece cu bine și de această perioadă, iar scopul final este să menținem rata de infectare măcar la stadiul de astăzi, sau chiar să o mai scădem”, a spus edilul sucevean.

Anul trecut obiceiul împărțirii de flori doamnelor și domnișoarelor, pe stradă, prin instituții, prin bazar și magazine, a fost ultima dată când a fost păstrat de edilul sucevean și de viceprimarul Lucian Harșovschi.