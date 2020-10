Filmul horror „Be My Cat: A Film for Anne”

Actorul și regizorul rădăuțean Adrian Țofei și-a lansat filmul horror „Be My Cat: A Film for Anne” pe DVD în două versiuni ce sunt acum disponibile atât pe Amazon.com, cât și pe site-ul lui Adrian Țofei în variante semnate.

DVD-urile includ și 12 minute de scene bonus. La sfârșitul acestui an va fi disponibil și un DVD în ediție limitată lansat de distribuitorul de film cult TetroVideo.

De asemenea, filmul va fi lansat gratuit pe YouTube începând cu 28 octombrie pe cel mai mare canal de filme horror, Kings of Horror, cu peste 1 milion de abonați.

Premiera va avea loc live, în prezența online a lui Adrian Țofei, care va urmări filmul împreună cu fanii din întreaga lume și va interacționa live în secțiunea de chat a paginii YouTube, începând cu ora 03.00 dimineața a zilei de 28 octombrie (ora României).

„Be My Cat: A Film for Anne” a cunoscut o creștere constantă a popularității de la premiera inițială în festivalul internațional de film Fantasporto în 2015, fiind acum considerat un film cult de către fani și cineaști din întreaga lume. Adrian Țofei a realizat filmul în orașul său natal, Rădăuți, în calitate de regizor, producător, scenarist și actor principal, dezvoltând proiectul pe durata a doi ani și trăind parțial în personaj. „Be My Cat” a câștigat numeroase premii și aprecieri ale criticilor, inclusiv premiul pentru cel mai bun actor pentru Adrian Țofei la Nashville Film Festival în SUA și premiul pentru cel mai bun film la A Night of Horror Film Festival în Sydney, Australia.

În film, un tânăr obsedat de actrița hollywoodiană Anne Hathaway recurge la gesturi șocante pentru a o convinge pe Anne să vină în România și să joace în filmul său.

Adrian Țofei povestește despre munca sa: „Metoda mea regizorală constă în a lucra luni de zile la o realitate psihologică alternativă pentru actori (inclusiv pentru mine însumi), care trăiesc parțial în personaje în tot acel timp, astfel încât atunci când începem să improvizăm, eu ca regizor trebuie doar să înregistrez evenimentele care se desfășoară și să mă asigur că improvizația merge în direcția corectă. Nu există un scenariu detaliat, ci doar puncte de scenariu. Filmez zeci de ore în format digital, apoi urmăresc filmările așa cum ar face un documentarist și creez detaliile poveștii în post-producție în timpul procesului de montaj. Această metodă presupune foarte multă muncă, dar duce la rezultate foarte creative și realiste atât în ceea ce privește actoria, cât și filmul ca întreg. Din păcate, neavând un scenariu detaliat, îmi este aproape imposibil să găsesc producători sau să obțin susținere financiară de la Centrul Național al Cinematografiei, fiind nevoit să fac aproape totul de unul singur, motiv pentru care am deschis o pagină Patreon și una de PayPal unde oricine îmi poate susține munca cu donații în schimbul mulțumirilor oficiale pe genericul filmelor și al altor recompense”.

Actorul și regizorul rădăuțean lucrează în prezent la o trilogie care include „Be My Cat: A Film for Anne”, „We Put the World to Sleep” (în post-producție) și „Dr. Frankenstein” (în plan).

Proiectul avansează greu datorită pandemiei și a lipsurilor de ordin financiar.

Trailer: https://youtu.be/WbdP9Zc5uGs

Fragment: https://youtu.be/2V5acbne3-8

Filmul întreg pe YouTube: https://youtu.be/Aqnw4Pf2yrg