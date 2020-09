Vineri, 4 Septembrie 2020 (15:51:05)

La fel ca în fiecare an, la Shopping City Suceava începerea noului an școlar este un motiv de bucurie și o perioadă cum nu se poate mai potrivită pentru a răsplăti fidelitatea tuturor clienților care ajung în magazinele din centrul comercial, în căutare de rechizite, uniforme sau alte produse necesare pentru începerea noului an școlar cu succes.

Urmează un an școlar deosebit, însă, indiferent de modul în care acesta se va desfășura, ghiozdanul, stiloul, penarul și caietele, creionul sau plastilina sunt doar câteva dintre lucrurile fără care cei mici nu pot să înceapă școala.

Astfel, toți cei care sunt în căutare de rechizite școlare, în magazinele din Shopping City Suceava, au șansa să câștige premii numai bune de pus în ghiozdan, sau chiar un ghiozdan.

În perioada 5 – 13 septembrie, la Shopping City Suceava se desfășoară campania „Back to school – echipați și premiați!”, în cadrul căreia centrul comercial răsplătește cumpărăturile de minimum 250 de lei, pe un singur bon sau pe maximum două bonuri, din magazine diferite, cu peste 1000 de premii instant. Shopping City Suceava a pregătit rechizite precum stilouri, penare, carioci și plastilină, vouchere de cumpărături de 30 și de 20 de lei, dar și cele mai cool ghiozdane.

În plus, participanții vor fi înscriși automat la tombolă, având șansa de a câștiga una dintre cele 9 tablete Huawei Mediapad T3.

În perioada 5 – 13 septembrie, Shopping City Suceava va extrage zilnic un câștigător, care va pleca acasă cu o tabletă Huawei Mediapad T3.

Așadar, după ce au făcut cumpărăturile, clienții trebuie să se prezinte cu bonul de cumpărături la Info Point, în zona magazinului Pepco, și să se înscrie în aplicația electronică. Odată înscriși, vor câștiga pe loc un premiu pentru școală.

Oferte pentru noul an școlar

Magazinele din Shopping City Suceava s-au pregătit cum se cuvine pentru începerea unui nou an școlar. Cei care sunt în căutarea unor uniforme școlare pot face o vizită în magazinul Evel Mod, unde vor găsi, cu siguranță, ceva pe gustul școlarilor.

Cu piese vestimentare diverse pentru cei mici vă așteaptă și magazinul Coccodrillo, iar în materie de încălțăminte, magazinul Deichmann poate fi alegerea potrivită.

Cu o gamă variată de produse necesare activităților sportive și cu oferte pe măsură, vă așteaptă și magazinele Decathlon, Sportisimo și 50 Style.

Și pentru că nu există început de an școlar fără un drum în librărie, Alexandria Librării și-a propus să facă începutul de an mai ușor pentru părinți și să aducă zâmbetul pe buze tuturor copiilor care trec pragul librăriei.

Din acest motiv, până la finalul lunii septembrie, toți cei care aleg să-și facă cumpărăturile din librăria din Shopping City Suceava vor beneficia de reduceri de 50% la ghiozdane, penare și stilouri.

Ca în fiecare an, complet pregătit de școală este și hipermarketul Carrefour.

Cumpărăturile pentru școală pot fi mult mai ușoare și mai plăcute atunci când sunt răsplătite cu premii. Așa că nu uitați ca după sesiunea de cumpărături să treceți pe la Info Point să vedeți ce ați câștigat!