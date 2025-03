Concurs

Sala de sport a Complexului Unirea a găzduit zilele trecute o interesantă competiție juvenilă de lupte greco-romane, este vorba de a doua ediție a Cupei Sucevei. Evenimentul a fost organizat de Asociația Progresistă Pro Excelență, în parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal Suceava și Asociația Județeană de Lupte.

Competiția desfășurată sub mottoul ”Îndrăznește să visezi. În inima fiecărui copil se ascunde un campion!” a reprezentat o bună șansă de afirmare pentru cei peste 100 de sportivi de la cluburi precum Școala de Lupte „Ștefan Rusu” Oradea, CSM Bacău, CSS Bacău, CS Ceahlăul Piatra Neamț, Gloria Bistrița, LPS Botoșani, CS Botoșani, CSM Suceava, LPS Suceava, ACS „Ghedeon” Suceava, CSM Bucovina Rădăuți, CSȘ Rădăuți sau Zimbru Siret.

„Cupa Sucevei nu este doar o competiție, ci un simbol al perseverenței, al spiritului de echipă și al fair-play-ului. Prin acest turneu, ne dorim să oferim tinerilor sportivi o platformă de afirmare, să descoperim noi talente și să promovăm valorile luptei greco-romane. Sportul este o școală a vieții, iar acești tineri demonstrează, prin fiecare confruntare, că munca, disciplina și determinarea sunt cheia succesului. Ne bucurăm că evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă vibrantă și încărcată de emoție, reunind sportivi talentați, antrenori dedicați și suporteri pasionați”, a declarat fostul luptător George Andronic, președintele Asociației Progresiste Pro Excelență, care a dorit să mulțumească pentru sprijin sponsorilor Iorgos Impex, Ela General Com, Oscar Cleaning, Evesicran Com, Club Story, Termohabitat, Inter Conti Com, Ceragem Suceava, AC Mobile, Dionisus, Contex Audit Office, Perfumarte Suceava, Coliba Haiducilor și Ceaunul Bunicii.

Prin generozitatea acestora, tinerii performeri au avut ocazia de a evolua într-un cadru profesionist, iar comunitatea locală s-a putut bucura de un eveniment sportiv de bună calitate.

Copiii prezenți pe saltelele de concurs au simțit astfel că iau parte cu adevărat la o competiție importantă, ca să nu mai vorbim de surprizele puse la cale de organizatori, care i-au vizat nu numai pe participanți, ci și pe spectatori.

Invitat de onoare al întrecerii a fost cel mai titrat luptător al țării noastre, rădăuțeanul Ștefan Rusu, medaliat cu aur, argint și bronz la Jocurile Olimpice și multiplu campion mondial și european.

Iată care sunt laureații celei de-a doua ediții a Cupei Sucevei:

Copii U13

- 36 kg: Cazac Vasile (LPS Suceava)

-40 kg: Lupitrec Tudor George (LPS Suceava)

-44 kg: Romaniuc Luca (LPS Suceava)

-57 kg: Lăzărică Nicholas (LPS Suceava)

Copii U15

-38 kg: Cozma Andrei (LPS Suceava)

-40 kg: Roșcaniuc Robert (CSM Bucovina Rădăuți)

-44 kg: Berzaru Darius (CSM Bacău)

-48 kg: Plămădeală Serghei (CS Ceahlăul Piatra Neamț)

-52 kg: Pelean Andrei (Școala de Lupte „Ștefan Rusu”)

-62 kg: Lungu Gabriel (CSM Rădăuți)

-85 kg: Gâză Gabriel (LPS Suceava)

Juniori

-32 kg: Bîrgăoanu Eduard (CS Ceahlăul Piatra Neamț)

-35 kg: Linu Samuel (CSM Bucovina Rădăuți)

-48 kg: David Roșcaniuc (CSM Bucovina Rădăuți)

-60 kg: Simion David (LPS Botoșani)

Directorul tehnic al Cupei Sucevei a fost reputatul antrenor Valerică Gherasim.

La finalul concursului, George Andronic a transmis un mesaj puternic de încurajare pentru tinerii luptători, cărora le-a dat întâlnire la ediția de anul viitor a Cupei Sucevei.

„Fiecare dintre voi este un campion! Indiferent de rezultatul final, lupta voastră de astăzi este un pas înainte spre excelență. Ați demonstrat curaj, determinare și spirit de echipă, valori esențiale nu doar în sport, ci și în viață. Vă felicit și vă încurajez să continuați pe acest drum al performanței!”

Disciplina lupte greco-romane este un sport cu o istorie frumoasă în județul Suceava și a produs de-a lungul timpului mari campioni, adevărate legende, precum Ștefan Rusu, Ilie Matei, Ioan Grigoraș, Ion Irimiciuc, Ovidiu Croitoru sau George Rotari, ce au adus cinste României pe marile arene internaționale.