Atletism

Bucureștiul a găzduit zilele acestea Campionatele Naționale de Marș de Iarnă, competiție la care atleții de la CSM Suceava pregătiți de Radu Mihalescu, Cristina Iloc și Andrei Gafița au obținut rezultate foarte bune.

Astfel, Diana Angelescu a cucerit medalia de argint în întrecerea senioarelor, în vreme ce Ștefania Horodnic a cucerit titlul național la categoria de vârstă Under 20. Alexandru Canceu a devenit vicecampion național la categoria de vârstă Under 23, aceeași performanță fiind obținută și în întrecerea pe echipe, unde a concurat alături de Ștefan Cimpoieș și Emi Cozmici. De asemenea, Alexandru Dîrman s-a clasat al treilea la Under 18.

LPS Suceava (antrenori Iustin Tătărău, Daniela Cojocaru și Andrei Gafița) a punctat la Naționalele de Marș de Iarnă prin următorii sportivi: Nicoleta Scheuleac, medalie de bronz la senioare, Denis Precub, care a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere la categoria de vârstă Under 14, echipa feminină alcătuită din Alessia Pintrijel, Isabela Săvuț, Maria Bistricean și Mara Bistricean, medaliată cu bronz la categoria de vârstă Under 16 și echipa feminină Under 18 formată din Denisa Roguș, Adelina Vasilovici, Antonela Săvuț și Alexia Miron, clasată a treia.

În aceeași competiție, echipa CSȘ Gura Humorului, pregătită de Silviu Casandra, a devenit vicecampioană națională la categoria de vârstă Under 20 concurând în alcătuirea Selena Robaniuc, Vanessa Tipa și Teodora Flocea. Tot pe locul secund s-a clasat Selena Robaniuc și la individual.

Tot în Capitală s-a desfășurat în aceeași perioadă și etapa finală a Campionatului Național Indoor de atletism pentru juniori Under 18, acolo unde

sportivul Ioan Petru Popescu, antrenat de Bogdan Roșcăneanu la CSȘ Rădăuți, a câștigat medalia de bronz în proba de 400 de metri, aceeași performanță ca și Denisa Timofticiuc în proba de aruncarea greutății, atletă pregătită de Liliana Petrachi la LPS Suceava.