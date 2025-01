Fotbal

Cu o lună și jumătate înaintea împlinirii vârstei de 49 de ani, una înaintată în arbitraj, asistentul sucevean Sebastian Gheorghe a părăsit lista FIFA. 16 ani a petrecut Sebi în elita arbitrajului mondial, perioadă în care a avut onoarea să oficieze la două turnee finale ale campionatului european, la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, în Champions League, Europa League, Conference League, în preliminariile campionatelor mondiale și europene, precum și la turneul final al campionatului mondial de juniori. Nu mai puțin de 201 partide însumează cariera internațională a arbitrului sucevean!

„Sunt bucuros că am ieșit de pe lista FIFA cu fruntea sus. A fost o perioadă fantastică, plină de satisfacții, în care am încercat să-mi fac treaba profesionist și cred că am și reușit. A fost frumos”, a declarat Sebastian Gheorghe.

Arbitrul asistent sucevean își va continua cariera pe plan intern cel puțin până la finalul actualului sezon.

„În funcție de cum mă voi simți din punct de vedere fizic, la vară voi decide ce voi face în continuare. Oricum, într-o formă sau alta, voi rămâne în lumea arbitrajului până la finalul vieții”, a mărturisit Sebi.

424 de meciuri a oficiat până în prezent în Liga I arbitrul asistent sucevean, fiind devansat în clasamentul all-time al fotbalului de primul eșalon din România doar de bucureșteanul Radu Ghinguleac, care a strâns 428 de partide.

Sebastian Gheorghe a debutat în Liga I în ediția de campionat 2005/2006, la jocul dintre Gloria Bistrița – Sportul Studențesc București (2-0), din etapa a XV-a.