Miercuri, 15 Ianuarie 2025 (17:30:56)

Expoziția de pictură „Mai mult decât tăcere”, semnată de artista timișoreană Doina Mihăilescu, este, în opinia specialiștilor, „revelatoare”, „de o importanță covârșitoare”. Lucrările prezente pe simezele Muzeului de Istorie Suceava - Sala Media, realizate în tehnici mixte, în general de dimensiuni mari, pot fi admirate până pe 6 februarie 2025, ulterior expoziția urmând a fi itinerată la Iași, București și Sibiu.

Expoziția de pictură „Mai mult decât tăcere” a fost vernisată la Suceava de Ziua Culturii Naționale, pe 15 ianuarie 2025, fiind organizată de Muzeul Național al Bucovinei, în colaborare cu Muzeul Național Brukenthal și Universitatea de Arte ,,George Enescu” Iași. Publicul sucevean și nu numai poate să viziteze o expoziție definită ca un „eseu de investigație estetică, poetică și teologică”, după cum spune artista Doina Mihăilescu, în care se regăsesc temele: „Stâlpnici”, „Logos”/„Pneuma”, „Crinii pustiei”, „Dansul Îngerului”, „Geometrii silențioase”, „Chipuri Isihaste” etc.

· Cultura română cuprinde domenii largi și oameni foarte diferiți

Dr. Constantin Emil Ursu, directorul general al Muzeului Național al Bucovinei, a explicat că a ales ca vernisajul acestei expoziții să aibă loc cu ocazia „Zilei Naționale a Culturii Române”, deoarece, așa cum știm, „cultura română cuprinde domenii largi și oameni foarte diferiți, iar doamna Doina Mihăilescu, artist plastic, restaurator și dascăl universitar, face parte din valorile pe care acest neam le-a dat în ultima vreme. Îi mulțumim pentru amabilitatea de a fi acceptat să fie expusă la Suceava, București, Iași și Sibiu”.

Directorul Emil Ursu a transmis mulțumiri și colegelor de la Muzeul Național al Bucovinei, Irina Țibulcă și Loredana Bortă, pentru realizarea catalogului și a expozițiilor din cele patru locații.

· Icoană-fereastră

Prezent la vernisaj, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a vorbit, la Muzeul de Istorie, despre artista timișoreană Doina Mihăilescu și despre expoziția de pictură „Mai mult decât tăcere”, spunând, printre altele, că, „în fața acestor, îndrăznesc să le spun icoane, nu e nevoie de foarte mult cuvânt sau, după ce au fost spuse cuvintele, dincolo, mai mult decât cuvintele, și mai mult decât tăcerea, să fie o stare de deschidere, ca să vedem ce vrea să spună autorul, lucrarea, cel dincolo de lucrare, că-l numim într-un fel sau altul, aici stâlpnicii, de pildă, sau ce vrea să ne transmită cel în slujba căruia s-au pus stâlpnicii”, pentru că, a mai completat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, artista Doina Mihăilescu a mărturisit că este un intermediar, „nu faceți decât să-l puneți pe cel care stă în fața operei dumneavoastră să se problematizeze, să meargă mai departe, să citească, să privească, prin icoana-fereastră, și să se lase privit”.

· Sinceritate artistică

La acțiunea culturală de la Muzeul Național al Bucovinei, dedicată Zilei Culturii Naționale, a fost prezent și Nicolae Robu, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, care a dat asigurări că „noua administrație a Consiliului Județean Suceava va sprijini toate cele 103 programe și proiecte culturale pe care le va face Muzeul Național al Bucovinei în acest an”.

Invitat la Suceava. prof. univ. dr. Adrian Stoleriu, decanul Facultății de Arte Vizuale și Design din Iași, a transmis că expoziția artistei Doina Mihăilescu și întâlnirea efectivă cu creațiile artistei, pe care a cunoscut-o, personal, la Suceava, înaintea vernisajului, s-au dovedit revelatoare, în sensul în care arta s-a dovedit a fi întotdeauna un limbaj de comunicare sensibilă.

„Dincolo de gânduri, dincolo de imagine, dincolo de transpunerea plastică a unei picturi sau a unei creații vizuale, există un concept, iar dacă prin concept înțelegem rațiune, alături de acest concept există un simțământ sau o trăire, care face referire la afecțiune. Acest dialog între rațiune și afecțiune îl regăsesc cu ușurință în creațiile Doinei Mihăilescu, fiind dovada clară a unei duble calități artistice și culturale. Pe de o parte se dovedește a fi un artist continuator al unei lungi tradiții de factură creștină, bizantină, pe de altă parte se dovedește a fi deopotrivă un inovator, atât în spațiul creației artistice, cât și al continuării unui limbaj de manifestare și reprezentare artistică ce a fost considerat adesea închis, cel al iconografiei de tradiție bizantine”, a completat prof. univ. dr. Adrian Stoleriu.

Din prezentarea decanului Facultății de Arte Vizuale și Design din Iași mai reiese că artista timișoreană Doina Mihăilescu deține și controlează foarte bine limbajul formelor, discursul culorilor, „sinceritatea artistică ce o definește ca om, așezând-o în locul bine-meritat al talentelor și al valorilor neîngrădite.”

· Gândire, meditație, rugăciune

Dr. Alexandru Constantin Chituță, managerul Muzeului Național Brukenthal, a început expunerea sa de la Muzeul de Istorie cu versuri scrise de Mihai Eminescu: „Dă-mi tinerețea mea, redă-mi credința, și reapari din ceriul tău de stele: Ca să te-ador de-acum pe veci, Marie!”, poet care mai spunea că „Maica spirituală a neamului românesc este Biserica”.

Managerul Muzeului Național Brukenthal a vorbit, apoi, despre expoziția deosebită „Mai mult decât tăcere. Doina Mihăilescu”, expoziție de importanță covârșitoare. „Noi vedem în expoziția de față și ce înseamnă patrimoniul cultural bisericesc, ce înseamnă iconografia bizantină (...) și să arătăm ce importanță are și arta contemporană”, a completat dr. Alexandru Constantin Chituță. Acesta a mai afirmat că sunt puțini artiști care au curajul de a se inspira din iconografia creștină, din mănăstirile din Nordul Bucovinei, din Bizanț, din Creta etc. „și de a reda și de a face icono-ferestre sau punți, ferestre care te deschid și care te invită să meditezi și să te transpui în transă, gândire, meditație, rugăciune”.

· Mulțumiri

Artista Doina Mihăilescu, cu emoții, le-a mulțumit gazdelor, reprezentanților Muzeului Național al Bucovinei, invitaților care au vorbit la vernisaj, prietenilor care au venit să participe la „bucuria mea”, dar și celor care au scris în catalogul care a fost lansat cu prilejul vernisajului.

„A fost o surpriză să mă văd prin ochii dumneavoastră și să mă înțeleg un pic mai mult. Am reușit să am o privire nouă asupra creației mele, eu fiind totuși o fire destul de modestă”, a spus artista, referindu-se la textul semnat în catalog de prof. univ. dr. Adrian Stoleriu. Doina Mihăilescu le-a mulțumit maicilor de la Mănăstirea Cămârzani, stareței, în special, pentru dragostea care i-o arată clipă de clipă, și maicilor de la Voroneț prezente la vernisaj.

Artista timișoreană Doina Mihăilescu a expus pentru prima dată la Muzeul Național al Bucovinei în anul 2021, surprinzând publicul sucevean cu o expoziție care avea ca punct de plecare lucrarea „Farfuria cu cireşe” a pictorului Ion Andreescu.

· Cine este artista Doina Mihăilescu?

De peste două decenii, începând din 2001, artista Doina Mihăilescu lucrează în atelier și expune constant lucrări care aparțin unor serii și cicluri cum sunt: Stâlpnici, Iov, Maria Egipteanca, Pustia, Arca, Îngerul Învierii, Mormântul Gol, Rugul Aprins, Omul pustiit etc. Doina Mihăilescu trăiește și muncește la Timișoara. Este profesor universitar doctor la Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Artă; restaurator și autor de studii despre artele vizuale. Muncește pe diferite șantiere de restaurare, în această perioadă se află la Mănăstirea Cămârzani (comuna Vadu Moldovei). Are calitatea de expert în evaluarea și restaurarea picturii pe lemn. A întreprins multe stagii de documentare în străinătate. Este protagonista a peste patruzeci de expoziții personale în România, Germania, Italia, Spania, Franța, Polonia, Ungaria, Iugoslavia etc. Este laureată, din 2016, a premiului pentru artă religioasă acordat de Uniunea Artiștilor Plastici din România.