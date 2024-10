Tenis de Masă

Echipa de tenis de masă a ACS Șomuz Fălticeni a încheiat pe locul 4 (din 8 echipe) turul noului sezon competițional în Campionatul Național de Tenis de Masă – Divizia B. Echipa a obținut 4 victorii din cele 7 meciuri disputate la Moinești.

Aşa cum am aflat de la Cătălin Cozma, coordonatorul echipei, lotul Șomuzului este într-o etapă de întinerire. Astfel, în 4 partide, echipa s-a bazat pe Cosmin Bodnar, un jucător în vârstă de 14 ani, rezultate bune obţinând şi ceilalţi trei jucători, Cosmin Hasna, Dorel Nistor şiMarius Moșneagu. Pentru retur, în lot va fi cooptat încă un jucător de 14 ani, Dario Mihalache, pentru a se pregăti o echipă mai competitivă.

În clasament, primele trei locuri sunt ocupate de echipele de tenis de masă ale cluburilor CS Dinamo București, CSM Mediaș, ACS TT Energy Brașov.

Rezultatele echipei din Fălticeni

ACS Șomuz Fălticeni vs CSM Moinești: 3-0 (Cosmin Hasna vs Bogdan Capușa: 11-9, 11-5, 11-5 (3-0); Marius Moșneagu vs Andrei Ciubotariu: 11-4, 11-6, 7-11, 8-11, 11-3 (3-2); Dorel Nistor vs Teodor Drăguț: 9-11, 11-5, 11-7, 14-12 (3-1))

ACS Șomuz Fălticeni vs CS Dinamo București: 1-3 (Marius Moșneagu vs Cristian Chiriță: 8-11, 8-11, 7-11 (0-3); Cosmin Hasna vs Alexandru Neculai: 11-8, 4-11, 11-4, 6-11, 11-7 (3-2); Cosmin Bodnar vs Alexandru Petrescu: 4-11, 11-6, 6-11, 6-11 (1-3); Cosmin Hasna vs Cristian Chiriță: 6-11, 5-11, 3-11 (0-3))

ACS Șomuz Fălticeni vs CSTA I București: 3-0 (Marius Moșneagu vs Mihai Anghelescu: 11-5, 11-4, 11-6 (3-0); Dorel Nistor vs Bogdan Florescu: 8-11, 11-7, 11-8, 11-7 (3-1); Cosmin Bodnar vs Eugen Dona: 11-6, 11-4, 11-8 (3-0))

ACS Șomuz Fălticeni vs CSM Mediaș: 1-3 (Cosmin Hasna vs Bogdan Iacob: 10-12, 7-11, 11-7, 11-3, 12-10 (3-2); Dorel Nistor vs Adrian Dodean: 3-11, 4-11, 3-11 (0-3); Cosmin Bodnar vs Adrian Uta: 8-11, 3-11, 8-11 (0-3); Cosmin Hasna vs Adrian Dodean: 3-11, 4-11, 4-11 (0-3))

ACS Șomuz Fălticeni vs CSS Odorheiu Secuiesc III: 3-1 (Cosmin Bodnar vs Balint Bedo: 11-9, 11-5, 11-7 (3-0); Marius Moșneagu vs Bence Kiss: 11-3, 11-5, 11-6 (3-0); Dorel Nistor vs Akos Paizs: 9-11, 11-8, 11-8, 5-11, 12-14 (2-3); Marius Moșneagu vs Balint Bedo: 11-5, 9-11, 11-8, 11-13, 11-6 (3-2))

ACS Șomuz Fălticeni vs ACS TT Energy Brașov: 1-3 (Marius Moșneagu vs Robert Frățilă: 9-11, 5-11, 12-14 (0-3); Dorel Nistor vs Iulian Roman: 6-11, 4-11, 4-11 (0-3); Cosmin Bodnar vs Paul Matsumoto: 11-9, 11-8, 11-6 (3-0); Dorel Nistor vs Robert Frățilă: 5-11, 12-14, 11-4, 9-11 (1-3))

ACS Șomuz Fălticeni vs Asociația OK Club București: 3-0 (Marius Moșneagu vs David Toma: 15-13, 14-12, 11-5 (3-0); Cosmin Hasna vs Nicolae Achiței: 11-8, 15-13, 11-2 (3-0); Dorel Nistor vs Marc Iordan: 11-5, 11-7, 11-6 (3-0))​