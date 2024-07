Rugby

Rugby Club Gura Humorului a jucat duminică, în ultima zi din iunie, pe stadionul Tineretului, în compania Poli Iași, singura echipă neînvinsă din Divizia Națională de Rugby.

Pe o caniculă sufocantă, humorenii au crezut mult în șansa lor la victorie și au făcut mare risipă de efort. Gazdele au pus presiune continuă pe ieșeni în prima repriză, pe care au dominat-o clar și și-au adjudecat-o cu 15-6.

Humorenii au continuat jocul bun și în repriza a II-a, conducând până spre minutul 60.

Zece minute bune ale ieșenilor au fost suficiente, din păcate, pentru a fi întors rezultatul, prin două eseuri. Câteva greșeli ale elevilor lui Ștefăniță Rusu, coroborate cu erori făcute de staff, cu schimbări întârziate, poate și câteva greșeli de arbitraj, au întors rezultatul cumva contrar cursului jocului.

Gazdele nu au renunțat și, la 13-20, au fost aproape de a întoarce rezultatul. Mihai Daraban a înscris dintr-o lovitură de pedeapsă din poziție foarte grea, dar din păcate eseul victorios a fost ratat de puțin, aproape de butul ieșenilor, în cel puțin două situații.

O înfrângere frustrantă pentru humoreni, după un joc bun al acestora.

Scorul final, 16-20, le aduce totuși și celor de la Gura Humorului un punct bonus defensiv din acest meci.

Mai important este că rămâne jocul bun făcut de aceștia și faptul că au demonstrat că nu degeaba au terminat prima parte a sezonului regulat pe podium.

La finalul jocului, managerul-jucător Ștefăniță Rusu, care a fost în teren și la acest meci mai bine de o repriză, la 48 de ani, le-a mulțumit băieților pentru efort și a apreciat că per ansamblu meritau să câștige acest meci.

”Sunt mândru de băieți,nu s-au lăsat intimidați că Iașiul a venit la Gura Humorului din postura de echipă neînvinsă.

Am luat ambele eseuri în 14 oameni din cauza unui cumul de erori. În rugby însă nu căutăm vinovați, vedem unde am greșit și căutăm să îndreptăm erorile.

Consider că meritam victoria, per ansamblu am fost mai buni. Mergem mai departe, ne bucurăm de trendul ascendent pe care suntem”, a transmis Ștefăniță Rusu.

Pentru RC Gura Humorului au înscris, în meciul cu Poli Iași, Antonesei (eseu) și Mihai Daraban (restul punctelor), acesta din urmă fiind din nou foarte bun atât în jocul deschis, cât și la loviturile de picior.