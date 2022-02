Sport

Panoplia cluburilor sportive private din județ s-a îmbogățit recent cu încă un nume, după ce fostul mare fotbalist Daniel Bălan şi bunul său prieten Adrian Chiruț, unul dintre cei mai emblematici handbaliști pe care i-a dat Suceava, au decis să se implice în sportul juvenil, punând bazele grupării ACS „Dream Team”. Clubul și-a început activitatea în toamna anului trecut, cu o grupă de fotbal și una de handbal, și s-a dezvoltat rapid, ulterior fiind cooptați în proiect Gabriel Șuleru și Paul Bosancu, și ei oameni care au reprezentat ceva în fotbalul sucevean.

„Acest proiect, de a lucra cu cei mici și de a ajuta la dezvoltarea lor nu doar pe plan sportiv, ci și uman, mi-a încolțit în minte încă de când am renunțat la fotbalul de performanță. Împreună cu Adi Chiruț nu am gândit acest lucru ca pe o afacere, ci mai mult ca pe un hobby, să dăm înapoi ceva sportului, care ne-a adus atâtea satisfacții. E o plăcere să-i vedem pe copii făcând mișcare în aer liber și ne bucurăm că avem posibilitatea să le inoculăm dragostea pentru sport. Mai ales că toți cei care suntem implicați în proiect suntem licențiați în educație fizică și sport, beneficiem de experiența personală în domeniu și avem satisfacția de a face ceea ce am învățat și ne place”, a declarat fostul component al echipei naționale de tineret a României Daniel Bălan.

În acest moment ACS „Dream Team” are deschise puncte de lucru în două localități din județul Suceava.

„Prima dată am început treaba la Ipotești, acolo unde eu și Adi avem domiciliul, și m-am bucurat să văd că ideea noastră a prins atât de repede. Între timp, ne-am extins și la Cajvana, unde interesul manifestat de comunitate s-a dovedit la fel de ridicat. Sunt deja peste 140 de copii care ne vin la antrenamente și avem o plăcere deosebită să-i inițiem în tainele fotbalului și handbalului, și să-i vedem cum progresează de la zi la zi. Îmbucurător este faptul că factorii locali ne-au sprijinit din prima clipă, punându-ne la dispoziție fără nici o ezitare terenurile școlilor și sălile de sport. De aceea, aș dori să profit de acest prilej și să mulțumesc pentru susținere primarilor Dumitru Gulei, din Ipotești, și Gheorghe Tomăscu, din Cajvana, viceprimarului Gheorghe Iacoban, din Cajvana, precum și directorilor unităților de învățământ din cele două localități, Loredana Corjuc și Nicolae Robu”, a precizat Daniel Bălan, care în anul 2006 a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA cu Steaua București.

La ACS „Dream Team” funcționează în prezent grupe pentru copii născuți între anii 2008 și 2016, iar echipele Under 11 și Under 13 activează deja în campionatul județean organizat de AJF Suceava.

Înscrieri se pot face la numerele de telefon 0759.437.570 (prof. Daniel Bălan) și 0742.963.710 (prof. Gabriel Șuleru).