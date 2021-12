Omul care se identifică cu acest sport

Omul care se identifică cu rugbiul sucevean de jumătate de secol, Constantin Vlad, ieșit la pensie în 2017, an în care CSM Bucovina Suceava a încheiat pe locul I Divizia Națională de Seniori la rugby, trage un semnal de alarmă privind situația echipei din ultimii ani.

Vlad spune că a suferit mult în acest an, mai ales în această toamnă, când a văzut cum echipa Sucevei pierde la scor pe terenul Unirea, în fața unor echipe precum cele de la Bârlad sau Petroșani, adversari de același nivel cu Suceava în urmă cu câțiva ani.

Principala cauză pentru care s-a ajuns aici este destul de evidentă pentru toți cei care cunosc cât de cât acest sport - lipsa de pregătire.

”Nu ai cum avea rezultate când 90% din jucători se întâlnesc doar la meci. E vorba de rugby, nu de șah, e sport de contact și nu îl poți fenta. Din cauza lipsei de pregătire băieții nu au făcut față fizic decât cel mult o repriză și tot din cauza asta au apărut și multe accidentări destul de grave. Este nevoie ca toată lumea să facă mai mult, să se implice mai mult”, a transmis Constantin Vlad.

Li se poate cere mai mult jucătorilor în lipsa motivației financiare?

Constantin Vlad are fără îndoială dreptate, doar că jucătorii au și ei dreptatea lor. Din cauze pe care nu le detaliem aici puținii bani promiși nu au ajuns la jucători, iar motivația lipsește.

Vlad spune însă că și acum 5 sau 10 ani erau bani puțini: ”27 de ani cât am fost antrenor la Suceava nu am așteptat să fiu ajutat, am bătut pe la uși, am cerut ajutor și am fost ajutat. Făceam și selecție de copii, chiar aduceam la rugby tineri de la alte sporturi. Sportivii erau ajutați, uneori nu cu bani, dar cu locuri de muncă, masă, locuințe unde să stea și alte facilități de acest gen. Am făcut de toate la această echipă, uneori nu am avut timp nici să mănânc, dar nu îmi pare rău”.

Constantin Vlad subliniază că nu îi poate reproșa multe actualului antrenor, Marcel Crețuleac, care a făcut eforturi mari să încheie acest campionat, fiind și jucător, însă spune că sunt alte persoane plătite care trebuie să-și facă treabă.

Cum se făcea pregătire pe vremea lui Vlad

Constantin Vlad a arătat că în lunga perioadă în care a antrenat la Suceava se făceau patru antrenamente pe săptămână, iar echipa nu începea sezonul fără a participa măcar la un memorial sau un turneu în care să joace. Altfel spus, echipa nu se prezenta în campionat nepregătită total din punct de vedere fizic.

”După ce mă asiguram că jucătorii au trecut de vizita medicală și sunt sănătoși puneam accent pe pregătirea fizică, aș minți să spun că jucătorii veneau la toate antrenamentele, dar oricum nu se punea problema să nu vină deloc la antrenamente. Cei care nu veneau, nu jucau”, a explicat Vlad.

Vlad a promovat de trei ori cu echipa Sucevei în prima divizie și își aduce aminte de un moment din 2001, când Dinamo era campioană și avea în teren cinci suceveni.

Tradiția și continuitatea, punctele de la care se poate pleca spre un 2022 mai bun

Ultimul an reușit al rugbiștilor suceveni a fost 2017, când CSM Bucovina a avut un parcurs excelent în campionat. Jucătorii au progresat atunci de la meci la meci și au reușit să câștige inclusiv finala, cu CS Năvodari. Din păcate, deși avea drept de promovare, CSM Bucovina Suceava nu a făcut pasul în Super Liga de rugby a României. După acest moment, echipa s-a dezintegrat în parte, mai ales că ulterior s-a reînființat echipa de seniori de la Gura Humorului.

Este de apreciat totuși că rugbiul a avut continuitate la Suceava și echipa nu a dispărut. În acest sezon, CSM Bucovina Suceava a încheiat campionatul pe locul VII, din IX echipe, în Divizia Națională de Seniori, eșalonul doi al rugbiului românesc. Din cauza blocajului financiar de la CSM Suceava, echipa de rugby nu a beneficiat nici măcar de o treime din bugetul alocat de Primăria municipiului Suceava. Jucătorii au primit indemnizații mai mult simbolice, o singură dată, spre finalul campionatului.

Echipa are nevoie de stabilitate financiară, de mai multă unitate, de mai mulți oameni care să se implice, și nu doar să critice, și de un lot de jucători constant, cu sportivi care în primul rând să iubească acest sport.