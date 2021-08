Dezamăgire

Doi dintre cei mai promițători rugbiști de la Gura Humorului, care au făcut pasul la seniori în Divizia Națională și s-au remarcat prin meciuri foarte bune, au revenit în țară, după stagiul de pregătire de trei săptămâni de care au beneficiat la Perpignan, unul din cele mai importante cluburi franceze.

Alin Conache și Irinel Legean, abia ieșiți din juniorat, revin la Gura Humorului oarecum dezamăgiți.

Clubul le-a dat posibilitatea de a semna contracte pe un an de zile, însă le-a oferit doar cazare, masă și alte facilități, de genul cursuri de limbă franceză, decontare bilete avion etc. Nimic însă legat de bani.

„La finalul stagiului, am primit o ofertă din partea lor pentru un an de zile ce cuprindea cazare și masă, însă fără nici un salariu. Cred ca experiența pe care am fi căpătat-o era utilă, doar că ar fi fost dificil să rămân acolo fără nici un ban, mai ales că nu mă poate sprijini nimeni din țară. Am optat să revin în țară din cauza suportului financiar. Sunt convins că și aici putem juca rugby. Totul depinde de dorința și determinarea mea de a face acest lucru. Susținerea Asociației Jucătorilor de Rugby a fost ceva neașteptat, incredibil pentru mine deoarece cu greutate aș fi suportat toate costurile ivite în acest stagiu. Mulțumesc mult încă o dată”, a transmis Irinel Legean, într-un material publicat pe ajrugby.ro.

Jucătorul Alin Conache, una dintre marile speranțe ale acestui sport în România, a fost și mai tranșant: ”Sincer, mă așteptam la mai multe antrenamente în colectiv. Poate că ne-ar fi dat șansa să arătăm mai bine ce putem. Nu am putut accepta oferta lor (cazare plus masă) și, de aceea, am revenit în țară. A fost decizia mea și, evident, m-am gândit că așa e mai bine. Susținerea AJ Rugby a fost, pentru mine, ceva neașteptat. Nu prea ai astfel de așteptări în România. De aceea, vreau să profit de ocazie și să mulțumesc, încă o dată, acestei organizații. Îi doresc să continue să sprijine jucătorii de rugby. La noi în țară, chiar au nevoie de asta!”

Contactat de Monitorul de Suceava, antrenorul Rugby Club Gura Humorului, Andrei Varvaroi, vede lucrurile un pic diferit față de elevii săi: ”Am reușit să îi trimitem pe cei doi la unul din cele mai titrate cluburi, care la nivel sub 23 de ani a jucat finala în Franța. Aveau o șansă mare acolo, se puteau dezvolta la cel mai înalt nivel. Cred că ar fi fost o experiență extraordinară, ar fi putut încerca cu un contract pe un an, chiar și în condițiile oferite de club”.

Un motiv al refuzului celor doi pare a fi legat și de faptul că ar avea oferte concrete de la cluburi din prima ligă din România, pe salarii destul de bune.