Volei juniori

Echipa de volei juniori I a Clubului Sportiv Școlar și Liceului cu Program Sportiv din Suceava se află în aceste zile la București, la turneul final al Campionatului Național de volei, acolo unde luptă pentru o nouă medalie națională, după cea de bronz, cucerită în sezonul trecut. Echipa pregătită de antrenorul Tudor Orășanu a avut un parcurs foarte bun până la turneul final, câștigând seria din care a făcut parte, dar și grupa din care a făcut parte la turneul semifinal, asigurându-şi accederea directă în ultima fază. Voleibaliștii suceveni au reușit în primele două zile ale turneului final de la București două victorii și astfel își păstrează șansele în lupta pentru o medalie națională. Miercuri, în prima zi a competiției, CSȘ LPS Suceava s-a impus cu scorul de 3 – 0 în disputa cu CSȘ Buzău, o echipă pe care a mai învins-o de două ori în prima fază a acestui sezon. Ieri, sucevenii au întâlnit formația CNNT Craiova, una din contracandidatele în lupta pentru o medalie, echipă a Centrului Național Olimpic de juniori. Elevii lui Tudor Orășanu au început bine partida și s-au impus în primele două seturi, dar l-au cedat pe al treilea și au închis meciul în actul patru, câștigând cu 3 – 1 la seturi.

„Era de așteptat să câștigăm cu Buzăul, deoarece i-am mai bătut de două ori în acest campionat. Azi am avut un meci mult mai dificil cu echipa Centrului Național Olimpic de la Craiova, una cu jucători cu talie, bine legați. În primele două seturi și în al patrulea, jucătorii noștri au arătat în teren o dorință foarte mare de victorie și au respectat sarcinile de joc, ceea ce a dus la câștigarea meciului. A fost o victorie frumoasă și importantă, deoarece ne menține cu șanse în lupta pentru o medalie națională. Mâine (n.r. - astăzi) întâlnim principala favorită la titlu, echipa gazdă CTF Mihai I București, una cu jucători ce evoluează la seniori în eșalonul secund, sunt la aceeași școală, fac câte două antrenamente pe zi și la care se vede clar un plus de valoare față de celelalte participante la turneul final. Din păcate am venit aici fără doi jucători importanți din lot, Eduard Cazacu, care s-a accidentat la penultimul antrenament, și Gheorghe Buiciuc, un jucător apt ce a lăsat baltă atât colegii, cât și pe mine și nu a vrut să facă această deplasare. Fără cei doi e greu, deoarece nu prea avem soluții de schimbare pe post și de aceea sper să nu avem parte de vreo accidentare, pentru a putea lupta până la capăt”, a explicat antrenorul Tudor Orășanu.

LPS CSȘ Suceava s-a deplasat la turneul final cu un lot format din 11 jucători: Alexandru Rață, Ștefan Verciuc, Vlad Buhu, Tudor Ștreangă, Marius Bortă, Alexandru Roman, Iustin Cioban, Iulian Florea, Gabriel Albu, Vlad Ștreangă și Răzvan Dănilă.

Astăzi, sucevenii vor juca împotriva gazdelor de la CTF Mihai I București, mâine cu CSȘ 2 CNE Baia Mare, iar în ultima zi cu CSȘ LAPI Dej.

Rezultatele primelor două zile ale turneului final

CTF Mihai I București – CSȘ LAPI Dej 3 – 0

CSȘ 2 CNE Baia Mare – CNNT Craiova 3 – 0

CSȘ LPS Suceava – CSȘ Buzău 3 – 0

CSȘ LAPI Dej - CSȘ Buzău 3 – 0

CNNT Craiova - CSȘ LPS Suceava 1 – 3

CTF Mihai I București - CSȘ 2 CNE Baia Mare 3 – 0