Umanitar

Bărbatul din Bădeuţi cu ambele mâini amputate în urma unui accident suferit anul trecut, pe 4 octombrie, are nevoie în continuare de ajutor din partea tuturor pentru a-şi achiziţiona proteze. Constantin Jian Cazac, în vârstă de 40 de ani, s-a documentat şi a luat legătura cu mai multe firme care comercializează proteze şi echipamente pentru persoane cu handicap. Preţul unei proteze de care are nevoie bărbatul ajunge şi la 30.000 de euro, sumă de care el nu dispune.

Din păcate, în timpul scurs de la accident şi până acum nu a reuşit să o adune banii necesari măcar pentru o proteză. El le mulţumeşte celor care i-au înţeles suferinţa şi care au fost alături de el în cele mai grele momente ale vieţii. Din păcate, nu s-a adunat o sumă prea mare de bani în urma donaţiilor. Este nevoie de mai mulţi oameni care să doneze bani în conturile deschise de Constantin Jian Cazac. Fiecare leu donat contează.

A trecut razant pe lângă moarte

În acest moment bărbatul este dependent total de o altă persoană şi doar protezele ar putea să-i redea, într-o oarecare măsură, independenţa. După cum ne-a povestit bărbatul, „dacă vreau o gură de apă, trebuie să o cer cuiva să mi-o dea, dacă vreau un colţ de pâine, trebuie să mi-l aducă cineva, dacă vreau să mă spăl, să merg la baie, să mă îmbrac, să mă dezbrac, în toate trebuie să mă ajute o altă persoană. Încerc să mă adaptez noilor condiţii de viaţă, încerc să mă descurc singur, dar îmi este imposibil. Am încercat, încerc, dar este foarte greu”, ne-a spus Constantin.

Lui Constantin toată viaţa i s-a dat peste cap în câteva minute, în câteva clipe de care omul nici nu vrea să-şi mai aducă aminte. Acele clipe i-au adus mult prea multă suferinţă. Şi, totuşi... Pe 4 octombrie 2018 se afla pe un teren agricol, la circa 5-6 kilometri de sat, la recoltat porumb. Îşi cumpărase cu o săptămână în urmă un utilaj performant, de dimensiuni mari, care, spera el, îi va uşura munca în agricultură. A vrut să verifice ceva la utilaj, în timp ce acesta era pornit, s-a împiedicat în mirişte, a vrut să se prindă de apărătoarea utilajului, însă mâna dreaptă i-a alunecat şi i-a fost prinsă în utilaj, în valţuri. Durerile erau cumplite, încerca să ţipe după ajutor, dar nimeni nu era prin zonă şi, la un moment dat, a leşinat. Nenorocirea a fost că atunci când a leşinat omul a căzut pe cadrul utilajului şi şi-a prins şi mâna stângă în valţuri. Circa 15 minute, bărbatul a stat cu ambele mâini prinse în utilajul pornit. La un moment dat, utilajul s-a oprit, semn că cineva l-a deconectat de la curent.

Un bărbat care era şi el la muncă pe un teren agricol din apropiere a avut inspiraţia să se apropie de utilajul lui Constantin Cazac şi a văzut nenorocirea. A urmat un calvar, şi anume acela de a scoate braţele zdrobite dintre fiarele utilajului. „Acest accident mi-a terminat viaţa, mi-a dat-o peste cap. Din câmp, am reuşit cu ajutorul acelui om şi al fratelui meu pe care l-am sunat ulterior să ajungem la UPU Suceava, de unde m-au trimis la Spitalul <Sf. Spiridon> Iaşi, unde medicii au făcut imposibilul să-mi salveze braţele, dar, în final, nu s-a putut. A fost prea grav”.

Două luni doar prin spitale, operaţii, durere, deznădejde

Au fost două luni pe care bărbatul şi le-a petrecut doar în spitale, operaţii complicate, tratamente, suferinţă fizică, deznădejde, în speranţa că va salva măcar un braţ. Nu s-a întâmplat. După o lună şi ceva de la internare, i-au amputat braţul drept aproape în totalitate. La mâna stângă încă mai are rană deschisă, rană care trebuie mereu curăţată şi pansată.

„Sunt o fire mai tare. Mă gândesc că dacă aşa a fost să fie, trebuie să merg mai departe. Am familia aproape: copilul meu, soţia, fratele, mama, cumnatul etc. Trebuie să lupt. Am nevoie de protezarea mâinilor, altfel nu pot să fac absolut nimic. Sunt dependent total. Cu ajutorul protezelor aş putea măcar să am grijă de mine, de igiena personală, să pot să mănânc singur, să mă îmbrac, să aprind un bec în cameră... Acum mă dor şi picioarele. Nu pot sta mult în picioare, nu pot merge mult, pentru că mi s-au prelevat grefe de piele de pe picioare şi mi s-au pus la mâini. Am aflat că protezele bionice sunt foarte performante, doar că şi costul lor este între 30 şi 80 de mii de euro. Nici dacă aş vinde casa şi tot ce am pe lângă ea nu aş putea să mi le cumpăr singur. Am aflat şi o firmă care are nişte proteze în valoare de 35.000 de euro, cel mai puţin, dar tot nu am aceşti bani”, ne-a povestit bărbatul.

Are nevoie de bani să-şi cumpere măcar o proteză

Înainte de accident, Constantin Cazac era un om foarte harnic. Din munca sa îşi întreţinea familia. Acum nu poate să-i ajute. Soţia, copilul, fratele, părinţii încearcă să-i facă lui Constantin viaţa mai uşoară, dar este foarte greu. Este dependent de cei din jur. Faptul că nu poate să muncească este o mare povară pentru bărbat. „Am ajuns la mila oamenilor... Să mor mă aşteptam, că toţi murim într-o zi, dar să păţesc aşa un necaz, singur, în câmp, nu mă aşteptam... Spitale, internări, operaţii, durere, mâna introdusă în abdomen, procedură grea... Am ajuns ca o legumă. Zilnic am dureri, mai ales noaptea. Cer respectuos o mână de ajutor, pentru a putea să fiu din nou independent, pentru că acum mă simt ca o povară pentru familie”, a completat Constantin Cazac.

Nu ezitaţi să-l ajutaţi pe acest om. Vrea să muncească, dar fără proteze la mâini nu poate. Vrea să fie independent, dar fără proteze la mâini nu poate. Faceţi voi, cei care puteţi să donaţi orice sumă de bani, ca visul lui Constantin să se împlinească, să aibă proteze la mâini şi să poată să-şi reia viaţa de dinainte de accident. Donaţii pentru Constantin Cazac, pentru a putea să-şi achiziţioneze măcar o proteză, se pot face în conturile RO08BRDE340SV72207713400 în euro şi RO12BRDE340SV72207633400 în lei, deschise la BRD Rădăuţi.