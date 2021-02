Statistică

Singura localitate din județul Suceava care mai are incidența în zona roșie este comuna Șcheia, cu 3,34 cazuri la mia de locuitori. Din cele 114 localități, 15 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 17 au câte un caz, 39 au sub cinci cazuri, 28 au sub zece cazuri, iar 15 au peste zece cazuri în evoluție.

Joi, în județul Suceava erau 924 de cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.

În carantină sunt 703 persoane, din care 123 intrate în perioada 24-25 februarie, în izolare la domiciliu se află 484 de persoane, din care 67 intrate în perioada 24-25 februarie și în spitale sunt internați 324 de pacienți cu Covid, dintre care 21 au fost internați în ultimele 24 de ore. În același interval de timp au fost externate 26 de persoane declarate vindecate.

Din totalul celor 552 de pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 175 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 21 de pacienți sunt în zona tampon și 355 de pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid).Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, la această dată, de 341 de paturi libere, din care 63 pentru pacienți Covid-19, 175 în sectorul non-Covid, 103 pentru zona tampon și 3 paturi în ATI Covid.

La nivelul județului sunt disponibile 130 de locuri libere Covid și 119 locuri pentru zona tampon.