Statistică

Luni a fost a treia zi consecutivă în care numărul cazurilor de Covid-19 în evoluție din județul Suceava este sub 1.000. În data de 22 februarie a.c., Prefectura a comunicat că sunt 958 de cazuri de infecție Covid-19 în evoluție.Conform distribuției cazurilor pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 localități, 13 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 16 au câte un caz, 40 au sub cinci cazuri, 28 au sub zece cazuri, iar 17 au peste zece cazuri în evoluție.

Prefectura a informat că începând de vineri, 26 februarie a.c., incidențele cumulate ale cazurilor pe ultimele 14 zile vor fi calculate inclusiv cu numărul de cazuri din focarele existente în fiecare localitate. Această modificare legislativă poate însemna schimbarea scenariului după care funcționează restaurantele, cafenelele și sălile de spectacole, inclusiv a scenariilor în care vor funcționa școlile, în localitățile care au înregistrate focare Covid-19. În municipiul Suceava incidența este de 2,17 la mie.

La această dată se află în carantină 704 persoane, din care 71 intrate în intervalul 21-22 februarie, și în izolare la domiciliu sunt 504 persoane, din care 52 intrate în intervalul 21-22 februarie. În spitale sunt internați 339 de pacienți diagnosticați cu Covid-19.La nivelul județului, în intervalul 21-22 februarie au fost internate 17 persoane diagnosticate cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 13 persoane declarate vindecate. În Spitalul Județean de Urgență Suceava sunt internați 572 de pacienți, dintre care 195 sunt diagnosticați cu Covid-19, 71 pacienți sunt în zona tampon și 306 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid).