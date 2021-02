Situație epidemiologică

Județul Suceava mai are trei comune în zona roșie, cu incidență de peste 3 la mia de locuitori: Ciprian Porumbescu – 3,02 la mie, Moara – 3,91 la mie și Șcheia – 3,57 la mie. La această dată, în evoluție sunt 1.129 de cazuri de Covid-19. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 localități, 10 nu au nici un caz de infecție Covid-19 în evoluție, 19 au câte un caz, 32 au sub cinci cazuri, 32 au sub zece cazuri, iar 21 au peste zece cazuri în evoluție. În municipiul Suceava incidența cazurilor pozitive este de 2,58 la mie. La această dată, în județ sunt în carantină 842 persoane, din care 89 intrate în ultimele 24 de ore, în izolare la domiciliu se află 634 de persoane, din care 71 din ultimele 24 de ore, iar în spitale sunt internați 368 de pacienți cu Covid-19, dintre care 36 din ultimele 24 de ore. În același interval de timp au fost externate 26 persoane declarate vindecate.

Din totalul celor 525 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 204 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 45 pacienți sunt în zona tampon și 276 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Dintre cei 204 pacienți diagnosticați Covid-19, șase prezintă forme ușoare, iar ceilalți au forme medii, severe sau grave de boală. La ATI sunt disponibile trei paturi pentru pacienți cu Covid.