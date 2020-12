#cevaltceva

Acum câțiva ani râdeau de el când a intrat într-o sală de fitness. Astăzi, e campion mondial.

Aparent e despre culturism. În realitate, e despre un tânăr care, în ciuda unui handicap fizic pe care îl are de la naștere, reușește la doar 20 ani să fie un exemplu.

Andrei E Un Campion! De dinainte de a cuceri medalii și titluri.

“Eu vin de la țară (...) A tras de mine să mă duc la sală”

“Eu vin de la țară - își începe Andrei povestea - de la Humoreni, un sat de lângă Cacica. Acolo am urmat școala generală, iar liceul l-am făcut la Suceava, la Colegiul de Artă. În clasa a X-a, un coleg s-a apucat de sală și îi era urât să meargă singur la antrenamente. Și a tras atâta de mine până m-a convins să îmi fac și eu o lună abonament, ca să văd cum este. Și de atunci n-am mai făcut pauză”.

Andrei Cîmpan e student la Universitatea Suceava și locuiește în chirie.

Ne-am întâlnit la Semtex Gym, o sală de culturism din Șcheia în care Andrei se pregătește de la începutul acestui an, antrenat fiind de un sportiv consacrat deja în acest domeniu, Cristi Tcaciuc.

“E ca un tată pentru mine”, precizează Andrei.

Cei doi s-au cunoscut prima oară la un concurs de culturism organizat anul trecut de Cristi la Suceava. “Nu a luat un loc foarte bun, dar m-a impresionat atitudinea lui, se vedea că iubește ceea ce face, s-a comportat pe scenă ca un sportiv cu multă experiență”, povestește Cristi care, după acel concurs, s-a oferit să îl antreneze pe Andrei.

Felicitat personal de șeful Federației Internaționale de Culturism

Cei doi au demarat antrenamentele la începutul acestui an, primul obiectiv fiind calificarea pentru campionatele naționale (faza zonală), din martie-aprilie, însă din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus concursul s-a anulat.

Andrei și Cristi au continuat pregătirea, iar în august 2020 a venit prima competiție serioasă: Campionatele Naționale de Culturism și Fitness, organizate la Sibiu.

“Primul concurs național, primul titlul de campion național la juniori. Sunt sportivi care nu reușesc nici în 10-15 ani să obțină titlul de campion național”, povestește Cristi Tcaciuc.

După rezultatul obținut, Andrei a fost inclus în lotul național de culturism și fitness, iar în octombrie a participat, la Cluj, la campionatul mondial.

“A luat medalie de aur, campion mondial, și a fost felicitat personal de președintele Federației Internaționale de Culturism și Fitness, dr. Rafael Santonja, și de președintele Federației Române de Culturism și Fitness, Gabriel Toncean”, continuă Cristi.

Lacrimi. “Mulți au râs. Își dădeau ghionturi: uite la ăla!”

Andrei merge șchiop de când se știe. Un picior e puțin mai scurt decât celălalt.

“Medicul la naștere mi-a fracturat femurul. Părinții mei au sesizat problema după șase luni... am stat în aparat ghipsat de la șase luni la un an, ceea ce mi-a oprit creșterea femurului și am rămas cu o mică inegalitate... și din cauza asta s-a ajuns la problema pe care o am acum”, explică Andrei.

Handicapul său l-a chinuit mult, nu atât fizic, cât psihic, din cauza răutăților pe care a fost nevoit să le îndure.

“Uneori mă deranjează problema pe care o am, pentru că multe persoane râd... În viața de zi cu zi, în sala de sport, își dădeau ghionturi unul la altul: uite la ăla! Am fost de multe ori jignit”, mărturisește cu ochii-n lacrimi Andrei. “Chiar dacă mai sunt afectat de ce spun alții, continui să merg mai departe”

“Ei au rămas cu râsul, lui Andrei i s-a cântat imnul României”

Cristi Tcaciuc e convins că Andrei va continua să facă performanțe în culturism: “Eu vă spun, acesta este doar începutul. O să vedeți: titlul ăsta de campion mondial nu este întâmplător. O să mai auziți de el, o să mai citiți de el...”.

Antrenorul lui Andrei spune că voința cu care acesta din urmă se antrenează ar trebui să fie un exemplu pentru foarte mulți tineri și nu numai. În special pentru cei care se plâng și invocă tot felul de scuze. “Este foarte ușor să te plângi. Eu nu l-am auzit niciodată pe Andrei să se plângă... că nu poate, că nu are nu știu ce, că nu are bani de mâncare, să dea vina pe handicapul lui: stai că eu nu pot să fac exercițiul ăla, că nu știu ce... să ceară favoritisme? Nu!”

Cristi are un mesaj și pentru cei care au râs de Andrei: “Ei au rămas cu râsul, lui Andrei i s-a cântat imnul României și o sală întreagă s-a ridicat în picioare în semn de respect”.

Manipulant la un depozit de marfă, între două antrenamente

În spatele celor două titluri câștigate de Andrei Cîmpan se află o experiență care vorbește de la sine despre caracterul lui de învingător.

Pentru că banii nu îi ajungeau, mai cu seamă că pregătirea unui sportiv pentru o competiție de culturism necesită costuri, Andrei a fost nevoit să se angajeze la un depozit de marfă chiar din apropierea sălii în care se antrenează. “Nu mi-e rușine s-o spun: am lucrat ca manipulant de marfă. Programul era de la 8.00 la 17.00, eu aveam și două antrenamente pe zi. Mă trezeam la 5.00 dimineață pentru a face cardio pe stomacul gol, după care la ora 8.00 trebuia să fiu la muncă, până la ora cinci după-amiază, când trebuia să merg din nou la următorul antrenament, apoi să-mi fac cumpărături și să-mi gătesc toate mesele pentru a doua zi. Mă trezeam la 5.00 dimineața și mă culcam aproape de miezul nopții. Și așa a decurs toată vara pentru mine... măcar să ajung la acea competiție (n.r. -campionatul național). Nu m-am gândit niciodată că o să am succesul ăsta”, explică modest Andrei.

P.S. Reportajul cu Andrei Cîmpan există și în varianta video, pe care o puteți viziona pe canalul de YouTube / #cevaltceva.