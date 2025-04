Viața e darul lui Dumnezeu. Scopul viețuirii creștine e dobândirea Duhului Sfânt (Sfântul Serafim de Sarov). Împreuna lucrare a credinței omului cu Harul dumnezeiesc, la care se mai adaugă faptele cele bune, creează starea de bine a omului, în armonie și în permanentă legătură cu Dumnezeu. La Dumnezeu se ajunge prin inima aproapelui.

O mare faptă bună este, în fiecare an, Marșul pentru viață care se organizează în întreaga noastră Patriarhie, atât în România, cât și în Republica Moldova. Prima oară în Biserica noastră Ortodoxă Română, Marșul Pentru Viață s-a desfășurat la Suceava în anul 2009, presa de la acea vreme relatând și marcând evenimentul.

Tot la Suceava, în jurul sărbătorii Bunei Vestiri, UNIC și ORIGINAL, are loc, an de an, Marșul pentru viață pe biciclete al tinerilor din cadrul Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS). În anul acesta Centenar, 2025, Marșul a ajuns la a VI-a ediție.

După ce au participat în ziua de Buna Vestire la Marșul pentru viață din municipiul Suceava, în data de 29 Martie, pe la orele amiezii, tinerii ATOS au pedalat prin oraș, pe pista specială pentru biciclete, purtând tricouri albe, pe care erau scrise mesaje PRO VIAȚĂ: „Viața e darul lui Dumnezeu!”, „Prețuiește viața!”, „Viața începe în momentul concepției”, „Să ne bucurăm de viață!”. A fost o zi de Sâmbătă caldă, cu vreme bună pentru toată lumea, atât pentru tinerii bicicliști, cât și pentru agricultorii care așteptau ploaia binecuvântată.

Tinerii au mers pe Esplanadă – Centrul orașului, Palatul administrativ cu Prefectura și Consiliul Județean, Muzeul Bucovinei, Mănăstirea ”Sfântul Ioan cel Nou”, unde au cinstit pe ocrotitorul orașului, Primăria, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Colegiul Național „Petru Rareș”, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” și Biserica voievodală „Sfântul Dumitru”.

Fiecare om e unic și valoros în fața lui Dumnezeu, Fiecare om contează! Cu fiecare din noi Dumnezeu are un plan de mântuire. Să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu! Să apărăm și să prețuim viața. Să fim de partea Binelui, pe calea cea dreaptă, mântuitoare.

Viața e Iisus Hristos Dumnezeu!

Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru sănătate! Mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților pentru binecuvântare și încredere! Mulțumim tinerilor noștri grozavi!

Pr. Justinian – Remus COJOCAR