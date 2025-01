Ați văzut cum pe toate le rânduiește Duhul Sfânt? De cum pătrunde în minte, și începe să îndemne spre dragoste. Încearcă să atragă duhul, ca să-l facă să urce el singur, singur să vrea să zboare ca să ajungă la Duhul. Duhul însă este deasupra lui, este împreună cu el. Cu cât duhul omului simte deasupra lui Duhul Sfânt, cu atât simte o nefrică în fața neantului și atunci urcă. Dar cu cât se înalță, vede că Acela urcă și El mai sus și astfel se aprinde dragostea și urcușul devine și mai abrupt, desăvârșit vertical.

Când înțeleg că Duhul Sfânt călătorește în mine, atunci ajung la penultima mea trăire a comuniunii mele cu Dumnezeu care se numește starea unirii sau co-existența mea cu Dumnezeu. Se mai numește și starea de rugăciune, fiindcă rugăciunea și comuniunea cu Dumnezeu este același lucru. Mă rog nu înseamnă vorbesc. Mă rog înseamnă că urc la Dumnezeu. Această trăire la care am ajuns acum – la început doar cu mintea, dar apoi cu întreaga mea ființă – este o deprindere nepătimașă, adică o întoarcere, o obișnuință care are loc în viața mea, încât îmi vine foarte ușor acum să fiu nepătimaș. Mă întorc adică exclusiv și cu putere, cu dragoste și intensitate către Dumnezeu. Nu mai am nicio aplecare spre altceva, fiindcă orice altceva imediat îmi va crea o îndulcire.

Încep să vreau să mă rog curat. Ce înseamnă curat? Spunem casă curată, și înțelegem prin aceasta o casă pe care am pregătit-o, pe care am golit-o de tot ceea ce era de prisos, și am deschis-o ca să primim în ea pe cel invitat. Așa este și locașul sufletului nostru, curat, adică deschis și gol, gata pentru tronul lui Dumnezeu. Încep să mă simt curat, dar și nepătimaș, adică fără nicio altă inspirație a minții mele sau inimii mele. Încep să simt și să mă rog și să trăiesc cu blândețe. Ce înseamnă cu blândețe? Potrivit chipului, asemenea lui Dumnezeu, mai bine zis, cu dumnezeiască cuviință. Încep să trăiesc împreună cu Dumnezeu, așa cum și Dumnezeu petrece cu omul. Prin urmare, încep să simt dor să mă rog, să trăiesc și să umblu împreună cu Dumnezeu curat, nepătimitor și binevoitor.

(Arhimandritul Emilianos Simonopteritul, Despre viață. Cuvânt despre nădejde, Indiktos, Athena, 2005)