Evanghelia zilei

„Ucenicii, apropiindu-se de Iisus, I-au zis: «De ce le vorbeşti lor în pilde?». Iar El, răspunzând, le-a zis: «Pentru că vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerurilor, pe când acestora nu li s-a dat. Celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce nu are, şi ce are i se va lua. De aceea le vorbesc în pilde, că, văzând, nu văd şi, auzind, nu aud, nici nu înţeleg. Şi se împlineşte cu ei proorocia lui Isaia, care zice: Cu urechile veţi auzi, dar nu veţi înţelege, şi cu ochii vă veţi uita, dar nu veţi vedea. Căci inima acestui popor s-a învârtoşat şi cu urechile aude greu şi ochii lui s-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii şi să audă cu urechile şi cu inima să înţeleagă şi să se întoarcă, şi Eu să-i tămăduiesc pe ei. Dar fericiţi sunt ochii voştri că văd şi urechile voastre că aud. Adevărat grăiesc vouă că mulţi prooroci şi drepţi au dorit să vadă cele ce priviţi voi, şi n-au văzut, şi să audă cele ce auziţi voi, şi n-au auzit. Voi, deci, ascultaţi pilda semănătorului: De la oricine aude cuvântul împărăţiei şi nu-l înţelege, vine cel viclean şi răpeşte ce s-a semănat în inima lui; aceasta este sămânţa semănată lângă drum. Cea semănată pe loc pietros este cel care aude cuvântul şi îndată îl primeşte cu bucurie, dar nu are rădăcină în sine, ci ţine până la o vreme şi, întâmplându-se strâmtorare sau prigoană pentru cuvânt, îndată se sminteşte. Cea semănată în spini este cel care aude cuvântul, dar grija acestei lumi şi înşelăciunea avuţiei înăbuşă cuvântul şi îl face neroditor. Iar sămânţa semănată în pământ bun este cel care aude cuvântul şi-l înţelege, deci care aduce rod şi face: unul o sută, altul şaizeci, altul treizeci».”

Parabolele rostite de către Domnul Iisus Hristos aveau şi au menirea de a ne descoperi învăţături mai greu de înţeles. În cele proximativ 50 de parabole Domnul Hristos a plecat de la situaţii cunoscute de către ascultători Săi, pentru a ajunge la învăţături mai profunde. Mai multe pilde au fost tălmacite de către Mântutitorul, aşa s-a întâmplat şi cu Parabola Semănătorului. Această pildă este asemenea unei scari pe care toţi ne regăsim. Ne întrebăm: Oare sunt şi eu asemenea seminţei căzute în locul cel pietros? Mă entuziasmez pe moment, dar imediat uit ceea ce mi-a animat buna intenţie. Oare sunt şi eu asemeni seminţei dintre spini? Am crescut repede, însă m-am lăsat influenţat de tentaţiile acestei lumi. Oare sunt asemenea seminţei din pământul cel bun? Acest lucru îl putem vedea doar din roadele faptelor noastre. Rodirea implică nădejde şi răbdare. Bucuria rodirii ne face să uităm toate eforturile depuse până atunci.

Sfântul Siluan Athonitul aşa ne învaţă: "Dacă încercările ni se par anevoioase, e semn că nu ne-am incredinţat pe deplin voii lui Dumnezeu."

Pr. Dumitru PĂDURARU