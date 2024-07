„Sciinţa şi Biserica”

„Sciinţa isolată de Biserică devine rece, egoistă, rebelă. Biserica isolată de sciinţă, uşor cade în superstiţiuni, este lipsită de armele ce-i dă sciinţa pentru apărarea sa şi pentru îndeplinirea marei sale misiuni. De aceea videm, că toţi barbaţii acei mari, carii au întemeiat, au rădicat şi au proslăvit Biserica creştinească, pe lângă credinţa cea inspirată de sus, au posedat în mare grad sciinţa contimpurană lor. Această sciinţă, unită cu miraculoasa lor credinţă, i-au făcut stimaţi şi ei au remas de model pentru toate viacurile următoare”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 2, Suceava, Iuniu 1887.

„Calendar de vacanţă”(I)

„Vacanţa de vară este aşteptată întotdeauna cu multă bucurie de către pionieri şi elevi. Ea este cu atît mai mult aşteptată cu cît, an de an, oferă pionierilor şi elevilor posibilitatea de a participa la activităţile cele mai îndrăgite, activităţi noi, atractive şi educative, ce se desfăşoară în aer liber. Şi în acest an vacanţa pionierilor şi elevilor suceveni va fi deosebit de bogată. Aşa de pildă, peste 90.000 de elevi vor pleca în drumeţii, 9190 în excursii regionale şi interregionale pentru cunoaşterea realizărilor regimului democrat-popular şi a frumuseţilor regiunilor patriei. Aproape 700 de elevi vor avea posibilitatea să meargă în excursii pentru vizitarea capitalei şi a litoralului Mării Negre. Cel mai mare număr de elevi însă îşi vor petrece vacanţa în cadrul taberelor şi cluburilor. În regiunea noastră va funcţiona o tabără centrală la Bucşoaia, cu 4.000 de copii în 4 serii, şi o tabără regională la Cîmpulung, în care îşi vor petrece o parte din zilele de vacanţă 300 de copii”.

„Zori noi”, Anul XVIII, nr. 5124, Suceava, Miercuri 3 iunie 1964.