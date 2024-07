„Babilonia alegerilor”

„Era în toiul alegerilor pentru Camera Deputaţilor. Judeţul Câmpulung avea înfăţişarea unui câmp de operaţiuni militare: jandarmi, trupă combatantă, agenţi de poliţie etc, etc...Claxonul unui autoturism sună şi se aude tot mai aproape. <Vine prefectul!>, exclamă agentul liberal săltând de bucurie. Automobilul se opreşte în faţa grupului de alegători, prefectul judeţului sare sprinten din maşină şi intrând în mijlocul alegătorilor îi întreabă răstit:

<Voi cu cine votaţi?>. <Votăm cu…cu...>. <Să votaţi cu Uniunea Naţională Iorga - Argetoianu - Manoilescu, că vă ia dracu! Ce credeţi voi, că acuma e Maniu la putere să votaţi cum vreţi?>. <Domnule prefect, iertaţi-mă, dar d-voastră nu aveţi dreptul să faceţi propagandă în zona de votare>, intervine un delegat. <Dumneata cine eşti?>. <Eu sunt delegatul desemnat de Partidul Naţional - Ţărănesc>. <Soldat! pune mâna pe obraznicul ăsta, du-l la post şi să mi-l ţii acolo până după votare, ca să capete minte? Ai înţeles?>. <Trăiţi domnule prefect, am înţeles!>. Grupul de alegători s’a împrăştiat, iar sătenii, cari nu votaseră încă, au resimţit acest drept cetăţenesc, care există...numai pe hârtie”.

„Cuvântul Ţărănimii”, Anul X, nr. 280, 28 Iunie 1931.

„Electrificarea”

„1960. Primul an al şesenalului. Un fulger scăpat din rotirea turbinelor şi a generatoarelor, gonind paralel cu pămîntul prin cabluri suspendate la înălţimea unei nesfîrşite coloane de stîlpi de beton sau fier, intră în regiunea Suceava, undeva prin părţile Fălticenilor. Acest fulger, aflat într-un continuu flux deasupra recoltelor grele, a pădurilor încărcate de răcoare, se despleti, de la o zi la alta, din an în an, împrăştiindu-se peste locuri unde lămpile cu petrol se ruşinau, retrase într-un repaos continuu”.

„Zori Noi”, Anul XIX, nr. 5454, Suceava, Vineri 25 iunie 1965.