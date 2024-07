Vineri, 19 Iulie 2024 (14:48:18)

Municipiul Câmpulung Moldovenesc a găzduit, vineri, deschiderea oficială a celei de-a 35-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor ”Întâlniri Bucovinene”. La ediția de anul acesta participă zeci de formații populare din județul Suceava, Ucraina, Ungaria, Republica Moldova și Polonia. Festivalul a debutat cu o paradă a formațiilor participante, a crescătorilor de câini ciobănești și de cai din Bucovina. Alaiul a pornit din zona stadionului din Câmpulung Moldovenesc, având în frunte mai mulți buciumași din zona de munte a județului, urmați de crescătorii de câini ciobănești de Bucovina, crescătorii de cai, după care rând pe rând, prin fața câmpulungenilor și turiștilor au trecut în paradă toate formațiile din județul Suceava și din cele patru țări care participă la festival. Participanții la paradă au fost recompensați cu aplauze de spectatori, iar în centrul municipiului au fost întâmpinați cu pâine și sare de primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, Mihăiţă Negură, alături de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, deputatul Angelica Fădor și mai mulți primari din județ. După ce au prezentat un scurt moment artistic în fața oficialităților, formațiile și trupele participante la festival s-au adunat pe platoul central din Câmpulung Moldovenesc.

A urmat apoi deschiderea oficială a festivalului, unde primarul Mihăiță Negură le-a urat bun venit tuturor formațiilor din județul Suceava și din cele patru țări, câmpulungenilor care au fost prezenți la paradă, precum și turiștilor. „Mă bucur că am alături de mine generația tânără, care va duce mai departe tradițiile și obiceiurile bucovinene. Vă mulțumesc, dragi bucovineni, vă mulțumesc tuturor celor care ați poposit și poposiți în aceste zile la Câmpulung Moldovenesc. Veți gusta din cel mai bun gust de tradiții și obiceiuri bucovinene”, a transmis Mihăiță Negură. El a remarcat că la ediția de anul acesta sunt prezenți peste 300 de artiști populari din județul Suceava și din cele patru țări și i-a invitat pe câmpulungeni să le fie gazde bune pe toată perioada festivalului.

· Gheorghe Flutur: Bucovina este astăzi pe harta lumii pentru că am știut împreună să punem în valoare ce avem mai frumos

Invitat de primarul Mihăiță Negură să ia cuvântul, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, i-a îndemnat pe suceveni să continue să iubească și să promoveze tradițiile și obiceiurile din Bucovina. „Eu am venit pentru a transmite un mesaj de continuitate a tradițiilor și obiceiurilor. Dacă Bucovina are ceva care face diferența față de alte zone din România este exact autenticul și frumosul. Salut reprezentanții din Ucraina din Nordul Bucovinei, Polonia, Ungaria, Republica Moldova și le mulțumesc pentru efort. Vreau să felicit Primăria Câmpulung Moldovenesc și pe domnul primar Mihăiță Negură pentru că este gazdă bună în fiecare an la jumătatea lunii iulie”, a spus Flutur.

El a adăugat că are un mesaj pentru Bucovina sa dragă și pentru suceveni. „Să iubiți și să susțineți în continuare autenticul, frumosul, originalul, folclorul, portul popular. Sunt voci care m-au criticat și pe mine că susțin sau că am susținut mult autenticul. Dar eu sunt convins că nu am greșit. Bucovina este astăzi pe harta lumii pentru că am știut împreună să punem în valoare ce avem mai frumos. Mă voi implica toată viața mea în promovarea autenticului, a tradiționalului pentru că avem aici un izvor dat de Dumnezeu pe care nu avem voie să-l lăsăm să sece. Puneți în valoare tinerele talente. Iar Bucovina trebuie să devină cartea de vizită principală în România a ceea ce înseamnă original și autentic”, a încheiat Gheorghe Flutur.

· Angelica Fădor: „Acest festival pune pe primul loc adevărata bogăție a Bucovinei, oamenii gospodari”

La rândul ei, deputatul Angelica Fădor le-a transmis celor prezenți că este o mare bucurie pentru ea să fie prezentă și la cea de-a 35-a ediție a Festivalului „Întâlniri Bucovinene”. Angelica Fădor a subliniat că festivalul a apărut din nevoia conservării și promovării imaginii Bucovinei ca o entitate multietnică în care diferitele grupuri etnice au trăit și trăiesc în bună înțelegere, iar evenimentul a devenit cea mai importantă manifestare de acest gen din Europa în care sunt promovate tradițiile și obiceiurile bucovinene.

„Și dacă festivalul a devenit tradiție, dacă a crescut frumos an de an, devenind un obiectiv extrem de important, și dacă este mult așteptat de dumneavoastră, de câmpulungeni, dar și de către toți cei care sunteți oaspeți ai zonei, aceasta se datorează muncii, implicării și devotamentului Consiliului Județean Suceava, reprezentat de domnul președinte Gheorghe Flutur, și implicării Primăriei Câmpulung Moldovenesc, reprezentată de domnul primar Mihăiță Negură, dar și a tuturor celor care organizează acest eveniment”, a spus Fădor.

Deputatul sucevean a mai adăugat că acest festival pune pe primul loc adevărata bogăție a Bucovinei, oamenii gospodari. „Bucovinenii noștri dragi, oameni determinați, hotărâți, oameni calmi, dar în același timp și aprigi și în același timp mândri atunci când este cazul. Oameni care au știut să păstreze zestrea culturală lăsată moștenire de părinți și bunici”, a transmis Angelica Fădor.

De precizat că invitații speciali ai Festivalului Întâlniri Bucovinene sunt Lupii lui Calancea și Surorile Osoianu.

Artiștii din Republica Moldova vor urca pe scenă și vor susține spectacole sâmbătă, 20 iulie, începând cu ora 19:00, după care, de la ora 22:00, spectatorii se vor bucura de un foc de artificii.

Pe toată perioada festivalului, în centrul municipiului sunt organizate un Târg al Meșterilor Populari, un Târg al Producătorilor Locali și Târgul de Turism al Bucovinei.