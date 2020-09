Pentru a fi un bun gospodar de județ

Partidul Pro România intră în cursa pentru președinția Consiliului Județean Suceava cu un candidat curajos, hotărât, cu o educație completă, dar mai ales cu idei foarte clare despre ceea ce ar avea de făcut pentru județul pe care îl iubește și îl respectă și pe care îl vrea adus în secolul XXI.

Alexandra Harja Samsonescu are avantajul de a intra în competiția electorală neuzată politic și cu perspectiva unei minți proaspete, fiind cel mai tânăr candidat pentru șefia județului Suceava, dar unul care a ales să nu mai stea “în spate”, ci să se implice chiar din linia întâi pentru un viitor modern și mai confortabil, pe care sucevenii îl merită.

- Nu sunteți prea tânără pentru a intra în “cușca leilor”?

- Nu cred că există o vârstă special recomandată pentru a te implica activ în comunitatea ta și pentru a veni în sprijinul acesteia. Pentru mine, vârsta de 30 ani reprezintă momentul oportun de a mă îngriji de soarta semenilor mei. Este vârsta la care vreau să dau înapoi ceea ce am primit de la părinți, de la dascăli, de la comunitatea în care mi-am desfășurat activitatea cum am știut eu mai bine. Vreau ca aceștia să fie mulțumiți de noi, tinerii, și să știe că nimic nu a fost în zadar. Să știe că se poate conta pe noi.

- Ce a făcut Alexandra Harja Samsonescu până la 30 de ani?

- Am fost elevă la Școala Generală Nr. 4 din municipiul Suceava, apoi am urmat cursurile Liceului Economic ”Dimitrie Cantemir”, unde am fost șefă de promoție. Spun asta cu satisfacție personală pentru că mi-a plăcut să învăț și rezultatele au fost pe măsură. Anii de liceu au fost ani foarte frumoși la care mă gândesc cu drag. Dintre toate disciplinele studiate, m-am simțit mai apropiată de științele exacte. Probabil a contat și faptul că în copilărie îi auzeam pe părinți vorbind despre contabilitate, iar asta mi s-a întipărit în minte și mai târziu, mi-a dat direcția în viață.

Am urmat cursurile Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune, în cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, o facultate care, dincolo de calcule interminabile, formule matematice sau teorii, mi-a confirmat că eram acolo unde trebuie să fiu. Pot spune apăsat că pe parcursul celor trei ani de studiu am învățat noțiuni fundamentale pentru buna funcționare a unei companii, dar și a unui județ, a unei țari; ce taxe și impozite trebuie să plătesc în fiecare domeniu de activitate, cum să prioritizez cheltuielile și să le reduc pe cel inutile sau ce instrumente să folosesc pentru a face previziuni economice în viitor. Acest lucru m-a ajutat enorm de mult în viață, mai ales în domeniul unde îmi desfășor momentan activitatea, și cu siguranță mă va ajuta și ca președinte de Consiliu Județean.

După absolvirea examenului de licență, am urmat un master în domeniul agricol, tot în Iași, dar la sfârșitul pregătirii profesionale am vrut să mă întorc acasă, să fiu alături de cei dragi, să fiu alături de familie, în locul natal.

- Mai exact, cum credeți că pregătirea economică vă va ajuta să fiți un bun președinte de consiliu județean?

- Pregătirea economică, dar și experiența mea de antreprenor, pentru că în prezent dețin o firmă și port responsabilitatea multor angajați...Pot fi un bun președinte de consiliu județean și pentru că știu cât de greu se fac banii, cât de greu intră banii într-o familie, cât de greu intră banii într-o firmă, și totodată știu cât de ușor îi poți pierde dacă nu îi cheltuiești responsabil, chibzuit.

De când activez în lumea antreprenoriatului m-am lovit de tot felul de piedici și a trebuit să readaptez mereu, să găsesc soluții pentru orice problemă care apărea, pentru a face bani, pentru a-i gestiona corect și cu folos. Am văzut și am simțit pe pielea mea cât de greu construiești ceva acum și această experiență îmi este de folos pentru a justifica candidatura mea la președinția Consiliului Județean Suceava.

Pentru a fi un bun gospodar de județ nu ai nevoie de ani de experiență în administrația publică, ci să știi să folosești chibzuit banul public. Și ai nevoie de curaj. Până la urmă despre asta este vorba.

Mai mult ca niciodată, anul acesta avem nevoie de curaj moral, curaj politic.

Haideți să ieșim din casă la vot! Acesta este primul pas!

Ieșiți din casă pe 27 septembrie!

Fiecare vot contează și trebuie să fim împreună pentru binele județului Suceava!