SymphOpera Fest 2025

„Dacika Symphonic - Traditional Fusion”, o călătorie interioară, un spectacol de sunet, lumini, imagini, cu artiști talentați, a avut loc în cea de-a doua zi de SymphOpera Fest 2025, pe 23 aprilie, la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava.

Artistul Mihai Toma, cunoscut pentru capacitatea sa de a transforma muzica tradițională românească într-o călătorie sonoră spectaculoasă, a reușit să surprindă publicul sucevean la modul cel mai plăcut, fiind aplaudat la scenă deschisă. Aplauze îndelungi au primit și artiștii invitați în spectacol de „magicianul sunetelor”: Diana Jipa (vioară), Ștefan Doniga (claviaturi), Antonia Iacob (voce), Alexander Benavides (percuție), Liber Artist Orchestra Iași și Corala „Ciprian Porumbescu”, sub bagheta tânărului dirijor Alexandru Semeniuc.

Luminile, proiecțiile multimedia și un sunet de ultimă generație au transformat seara într-o experiență greu de uitat, în care s-au îmbinat armonios tradiția românească, instrumentele folclorice, cu sintetizatoarele, cu muzica simfonică și ritmurile electronice.

Sute de oameni care au ales să-și cumpere bilete la acest spectacol inedit au pornit într-o călătorie sonoră spectaculoasă, alături de artiști, cu „Ritmuri tainice”, cu piese precum „Barbu Lăutaru”, „Imn de luptă”, „Mocirița”, „Balada lui Ciprian Porumbescu”, „Tudorițo Nene”, „Așa-i românul”, „Până când nu te iubeam”, „Flutaka”, „Ale Alo”, „Unde e ea”, „A New Morning”, „Cine iubește”, „Târgoviște”, „Lie ciocârlie”, „Sun Dance”, „Paparudă rudă”, „Tezaur folcloric”, „Ciocârlia”, „Hora Unirii”.

Călătoria muzicală s-a încheiat după două ore, cu publicul în picioare, aplaudând frenetic. Artistul Mihai Toma lucrează acum la un proiect audio-video numit „Romania - Hidden Heaven”, ce va conține 12 clipuri video cu peisaje naturale frumoase din România, care au drept coloană sonoră muzică originală, inspirată de acele imagini. Scopul proiectului, a spus artistul, este „reconștientizarea faptului că frumosul se află foarte aproape de noi și că trebuie protejat și valorificat”.

· Aprecieri

Spectacolul a fost prezentat de Laura Lucescu, jurnalist TVR Iași, născută în Câmpulung Moldovenesc, care a ales să poarte o ie din Bucovina, având în vedere și tematica concertului.

Festivalul SymphOpera Fest, ediția a II-a, care are ca motto: „Style in every note” / „Eleganță în fiecare notă”, este organizat de o echipă restrânsă de oameni, sub coordonarea directorului executiv Ionuț-Vichentie Ilisoi, manager al Coralei „Ciprian Porumbescu”, alături de directorul artistic Alexandra Magazin (muzicolog) și de secretarul artistic Alexandru Semeniuc (compozitor și dirijor).

Aceștia au fost invitați pe scenă, la finalul spectacolului, alături de artiști, pentru a primi din partea publicului binemeritatele aprecieri, aplauze, urale, pentru întreaga organizare.

Prezentatoarea Laura Lucescu le-a reamintit celor prezenți că, în perioada 28 iunie - 2 iulie 2025, Corala „Ciprian Porumbescu” Suceava, dirijor Alexandru Semeniuc, va participa, în Danemarca, la European Choir Games AARHUS, unde va reprezenta România. Publicul a fost îndemnat să facă donații pentru a susține deplasarea și cazarea artiștilor suceveni în Danemarca.

În 2023, Corala „Ciprian Porumbescu” din municipiul Suceava a câștigat două medalii de aur în Coreea de Sud, la Jocurile Corale Mondiale. Corul sucevean a concurat atunci pentru România la World Choir Games („Jocurile Corale Mondiale”), competiție ce a avut loc în Gangneung.