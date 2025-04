Tenis

Țintarul celei de-a XVI-a ediții a Cupei Monitorul la tenis s-a stabilit în cursul zilei de joi. 249 de participanți se vor afla pe tabloul de concurs, care se vor întrece la cele treisprezece secțiuni distincte: Secundară minus 40 de ani, Secundară plus 40 de ani, Principală minus 40 de ani, Principală 40-50 de ani, Principală plus 50 de ani, Super Elită, Elită minus 40 de ani, Elită 40-50 de ani, Elită plus 50 de ani, Veterani plus 60-65 de ani, Veterani 65-70 de ani și Veterani plus 70 de ani, la care se adaugă întrecerea feminină.

În prima fază a întrecerii, care se va încheia pe 1 august, competitorii vor fi împărțiți în grupe, urmând a juca fiecare cu fiecare. În faza a doua a competiţiei, ce se va desfăşura în sistem eliminatoriu, vor promova toţi participanţii, împerecherea pe tablou urmând a se face în funcție de locul ocupat în grupe.

Partidele vor avea loc ca şi până acum, pe zgură, în locaţiile tradiţionale, Complexul Sportiv „Unirea”, Baza „Flora-Ana”, de pe Serpentine, Oscar Tenis Club, din Burdujeni, și Baza Sfântu Ilie. Competiţia din acest an se va derula, ca de obicei, pe toată durata sezonului cald, întrecerea fiind programată să debuteze la începutul lunii mai.