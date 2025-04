„Vrem să lucrăm și nu avem cu cine!” - spune conducerea Primăriei Suceava, nemulțumiră de firmele cu care are contract de reparații stradale

Fără muncitori pe șantiere

Contractul pe care îl are Primăria Suceava cu firmele care se ocupă de reparații stradale și asfaltări riscă să fie reziliat înainte de termenul de expirare.

Un avertisment public în acest sens a fost dat în cadrul conferinței de presă de vineri, când conducerea administrației locale și-a exprimat nemulțumirile vizavi de lipsa muncitorilor și utilajelor pe șantierele la care au dat ordin de începere a lucrărilor, dar și vizavi de faptul că nu sunt pornite stațiile de asfalt, deși la alte lucrări, precum cele de la parcarea Iulius Mall, se toarcă asfalt de vreo două săptămâni.

”A venit vremea bună, vrem să pornim șantiere, avem finanțare, dar nu avem cu cine. Suntem prizonierii unui contract de reparații străzi cu o asociere de trei firme. Pentru una dintre acestea – Florconstruct, am emis deja certificat negativ. Încercăm să construim o relație cu SUCT, care permanent a fost ținut în datorii de vechea administrație. Acum am ajuns la zi cu datoriile primăriei față de constructori.

Am dat ordin de începere la patru șantiere – pe Maria Voichița, 6 Noiembrie, Nicolae Labiș, Traian Vuia și de-o săptămână ne dorim să pornim șantierul la Pasarela Ițcani.

Vrem să lucrăm și nu avem cu cine! Zilnic suntem pe șantiere, îi verificăm, transmitem rapoarte – nu avem oameni la lucru.

Joi, când picura, acest constructor nu a lucrat. Cum lucrează constructorii în Anglia, în Olanda, în Irlanda, în țările unde plouă permanent?

Am avut apeluri repetate către această companie, acum fac un ultim apel, public – să se hotărască dacă vrea să lucreze în ritmul nostru, pentru că vrem să închidem aceste șantiere în trei săptămâni – o lună maxim... Dacă nu, denunțăm acest contract. Am mai vrut să fac asta în decembrie, îmi pare rău că am avut încredere, că mi s-a spus că revenim și lucrăm”, a spus viceprimarul Dan Cușnir.

Acesta a dat ca exemplu lucrările la pasarela Ițcani, pe care a catalogat-o ca fiind ” una dintre cele mai mari suferințe ale sucevenilor”, care ar fi trebuit să înceapă de luni, 31 martie.

”Luni trebuia să începem. Avem soluții, dar mi s-a spus că vor să aducă un profesor universitar drumar, de la Iași, să dea soluția finală. E vineri după-amiază și nu a venit nimeni. Nu ne putem juca cu timpul și cu nervii sucevenilor. Dacă de luni, 7 aprilie, nu începem lucrările la pasarela Ițcani, avem obligația să aducem pe cineva din import”, a concluzionat viceprimarul Dan Cușnir.

Într-o intervenție menită să ”dezamorseze” tensiunea creată vizavi de contractul cu asfaltatorii, care expiră spre finele anului, primarul Vasile Rîmbu i-a dat dreptate în privința nemulțumirilor, dar consideră că sunt soluții de rezolvare a problemei.

”E o situație de fapt pe care trebuie să o rezolvăm. Sunt garanții de bună execuție, sunt mijloace de constrângere... Ne-am propus să eliminăm practica multor șantiere cu doi-trei oameni, ca să demonstrăm că lucrăm. Mai important este să le luăm la rând și să le terminăm în timpul cel mai scurt”, consideră edilul Sucevei.

De cea de-a treia firmă din asociere, Autotehnorom, nu s-a menționat nimic, nici dacă i s-a repartizat vreun șantier sau dacă s-au apucat de treabă serios.