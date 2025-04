Premiul de consolare

Cu ani în urmă, bătălia pentru adjudecarea celui de al doilea trofeu important, Cupa, era la fel de dramatică și de intensă ca aceea pentru titlul de campioană. Diluarea interesului pentru Cupa României a survenit pe fondul schimbării sistemului competițional la nivel continental: dacă inițial, câștigătoarele Cupelor naționale erau automat înscrise în Cupa Cupelor (a doua competiție ca importanță la nivel continental), iar cele clasate în campionat în pozițiile 2-3 mergeau în Cupa UEFA, cea de a treia competiție europeană ca valoare, ulterior s-a bolmojit tot sistemul, Cupa Cupelor dispărând, ceea ce a făcut neinteresante și Cupele naționale. În sfârșit, asta a fost evoluția lucrurilor, iar acum se văd efectele. La noi, Cupa a ajuns la nivelul semifinalelor, cele 4 sferturi din această săptămână desemnând ceea ce în alte forme de desfășurare înseamnă "final four". Cele 4 alese sunt Farul, Rapid, Hermanstadt și CFR Cluj. Am urmărit toate cele 4 partide, iar impresia generală este de lehamite. Ceva mai interesată parcă este Farul, în condițiile în care Hagi și ai săi s-au trezit în lupta pentru evitarea retrogradării, în loc de speratul play-off pentru titlu. Ba chiar, așa cum arată lucrurile acum, Farul are "șanse" considerabile de a retrograda. Tot interesată pare și CFR Cluj, deși ea are și șansa prezenței în Europa pe baza clasării pe podiumul Superligii, la fel ca Rapid, însă ceva mă face să cred că Rapidul nu prinde finala Cupei... și nici podiumul din Superliga! Concluzia vine aproape de la sine: Cupanu mai prezintă interes, ci e privită mai degrabă ca un premiu de consolare, eventual cao șansă de a ajunge în Europa după ce celelalte posibilități s-au evaporat.