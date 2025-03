Extindere de program

Prefectura Suceava a anunțat vineri că de săptămâna viitoare vor fi organizate în weekend sesiuni suplimentare pentru desfășurarea activității de examinare la proba practică, categoria B, în vederea obținerii permisului de conducere. Prin ordin al prefectului, semnat în data de 12 martie a.c., s-a aprobat examinarea candidaților în zilele de sâmbătă, 22 martie, 29 martie, 5 aprilie și 26 aprilie a.c., pe raza municipiului Suceava.

De asemenea, în zilele menționate vor fi deschise două sau trei ghișee la Compartimentul de Înmatriculări și Evidența Vehiculelor Rutiere, pentru desfășurarea operațiunilor de înmatriculări/ transcrieri/ autorizații provizorii, în funcție de situația operativă și de solicitările cetățenilor.

Concomitent, în perioada 10-13 martie a.c. Instituția Prefectului a inițiat demersurile legale în vederea detașării/ delegării unor polițiști examinatori de pe raza altor județe din țară pentru a putea gestiona situația existentă la momentul actual la nivelul Serviciului de Permise și Înmatriculări din Suceava, unde mai sunt la această dată doar 6 polițiști examinatori: un polițist examinator pentru categoriile B, C, CE, D; un polițist examinator pentru categoriile B,C,CE; un polițist examinator pentru categoriile B și C; un polițist examinator pentru categoriile B și C (șeful serviciului); doi polițiști examinatori pentru categoriile B.

„Având în vedere situația operativă existentă la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al județului Suceava, din ultima perioadă, au fost efectuate o serie de analize, în scopul îmbunătățirii serviciilor publice furnizate, inclusiv ședințe de lucru cu lucrătorii serviciului, la care au participat șeful serviciului și prefectul județului. Obiectivele asumate vizează o serie de măsuri pentru reducerea decalajelor existente”, se arată în comunicatul de presă remis de Prefectură.

În ceea ce privește programarea la proba practică, la data de 10 martie a.c., la categoria B primele locuri disponibile la programările pentru susținerea examinării la proba practică erau la data de 19 mai a.c., la categoria C, CE – 27 mai a.c., la categoria D, DE – 14 mai a.c..

La data de 10.03.2025, timpii de așteptare, pentru fiecare operațiune în parte se prezentau astfel: pentru înmatriculare/ transcriere – 29 zile calendaristice; autorizare provizorie – 7 zile calendaristice; preschimbare/ eliberare permis de conducere – 7 zile calendaristice; programare la proba teoretică – 7 zile calendaristice; programare la proba practică – între 62 și 90 de zile calendaristice.

„În urma analizei situației și pentru crearea unui cadru normativ de natură a îmbunătăți calitatea serviciilor publice furnizate, prefectul județului Suceava a emis un ordin prin care întreg efectivul serviciului poate să desfășoare, în arealul anului 2025, activități în zilele de sâmbătă și duminică sau în zilele în care, în conformitate cu prevederile legale, nu se lucrează”, precizează Prefectura.