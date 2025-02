Eveniment

Organizația Salvați Copiii a deschis, la Suceava, expoziția „Poveștile unor noi începuturi – 3 Ani de Curaj și Speranță” în care sunt prezentate fotografii emoționante care surprind poveștile de curaj, speranță și perseverență ale familiilor din Ucraina care și-au reconstruit viața în România. Expoziția își propune să aducă în prim plan puterea și reziliența persoanelor refugiate din Ucraina din ultimii trei ani, fiind o oportunitate de a reflecta asupra călătoriilor lor și de a crește gradul de conștientizare cu privire la provocările cu care s-au confruntat, cât și forța extraordinară pe care au demonstrat-o.

Prezent la deschiderea expoziției, prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, și-a exprimat sprijinul pentru refugiații din Ucraina. „Trei ani dificili și triști, dar și trei ani de curaj și speranță! 3 ani în care am rămas fideli valorilor universale ce ne-au unit, într-un final de februarie, la frontieră. 3 ani în care am căutat să ajutăm, să dăm posibilitatea comunităților de refugiați să se integreze, să fim suport și sprijin. 3 ani care îmi arată necesitatea ca noi, cei care am fost din prima zi în frontieră, și cei care s-au alăturat ulterior eforturilor noastre, să vorbim deschis și să transmitem un mesaj ferm: am fost, suntem și vom fi mereu alături de voi!”, a transmis Alexandru Moldovan.

La deschiderea expoziției au fost prezenți reprezentanți ai Organizației Salvați Copii, ai ISU Suceava, precum și familii din Ucraina care locuiesc în Suceava.