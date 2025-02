Infrastructură

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, miercuri, că proiectul Autostrăzii Pașcani – Suceava avansează, iar cele două loturi, Pașcani – Roșcani și Roșcani – Suceava, se află în procedură de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de proiectare și execuție a lucrărilor. Gheorghe Șoldan a amintit că procedura a fost lansată în noiembrie 2024, iar la licitațiile pentru Lotul I (Pașcani – Roșcani), cât și pentru Lotul al II-lea (Roșcani - Suceava) s-au înscris aceleași companii, respectiv două asocieri de constructori din România și un constructor italian. Este vorba despre asocierea SA&PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE SRL (România), asocierea DANLIN XXL SRL (lider) – INTERTRANSCOM IMPEX SRL (România) și WEBUILD SPA – MILANO (Italia).

„Evaluarea ofertelor este în desfășurare, iar termenul estimat de anunțare a rezultatelor evaluării este primul trimestru al acestui an, până în luna martie 2025”, a spus Șoldan, care a arătat că semnarea contractelor este estimată pentru iunie 2025.

Durata contractelor pentru ambele loturi ale Autostrăzii Pașcani – Suceava este de 30 de luni, cu șase luni alocate pentru proiectare și 24 pentru execuție.

„În ultimele zile, am văzut în spațiul public și am primit și pe pagina mea de Facebook mai multe mesaje de îngrijorare legate de eventuale piedici în realizarea Autostrăzii Pașcani – Suceava. Vreau să fiu clar: această investiție esențială pentru județul Suceava este o certitudine. Lucrările vor începe în acest an! Vorbim despre un proiect aflat deja în procedură de atribuire pentru primele două loturi! Știm cu toții cât de mare este nevoia județului de a avea o infrastructură modernă, care să ne lege rapid și eficient de restul țării. Tocmai de aceea, nu stau în birou așteptând să se întâmple lucrurile de la sine”, a declarat președintele CJ Suceava. El a precizat că în ultimele săptămâni a fost de mai multe ori la București pentru a discuta la nivel de Guvern despre proiectele mari pentru județul Suceava.

„Așa cum am anunțat zilele trecute, am găsit soluția reală și pentru varianta ocolitoare de la Gura Humorului, am demarat procedurile pentru Zona Liberă Suceava, există deja și investitori interesați și sper să vin cât de curând cu vești legate și de modernizarea Aeroportului Internațional <Ștefan cel Mare>. Credeți-mă că sunt multe alte proiecte pe care mi le doresc realizate și la care lucrez zi de zi alături de colegii mei”, a transmis Gheorghe Șoldan.

· Detaliile tehnice ale celor două tronsoane de autostradă de la Pașcani la Suceava

Președintele CJ Suceava a precizat că autostrada Pașcani – Roșcani va avea o lungime de 33 de kilometri, două noduri rutiere, unul la Heci și unul la Dolhasca, 28 de poduri, pasaje și viaducte cu o lungime de 5.260,5 metri, valoarea totală a investiției fiind de 4.782.529.167,56 lei cu TVA.

De asemenea, autostrada Roșcani – Suceava va avea o lungime de 29,97 kilometri, trei noduri rutiere, unul la Roșcani, care va asigura conexiunea cu primul lot, și două la Dumbrăveni, la intersecția cu DJ 208B, unul dintre acestea urmând să asigure legătura cu aeroportul și cu DN 29. Acest tronson va avea 44 de poduri, pasaje și viaducte care însumează o lungime de 4.547,7 de metri.

De asemenea, contractul prevede construirea a două parcări de scurtă durată și a două spații de servicii, care vor include opt stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Valoarea acestui tronson este de 4.462.105.859,06 lei cu TVA.

Gheorghe Șoldan a mai spus că finanțarea pentru ambele loturi va fi asigurată prin Programul Transport 2021-2027.