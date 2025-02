Județul Suceava are doar trei centre medicale de evaluare pentru viroze și gripă, față de Timiș, care 34 de astfel de centre

Joi, 6 Februarie 2025 (16:42:55)

Lista centrelor care asigură evaluarea medicală ambulatorie în cazul virozelor respiratorii și al gripei a fost publicată miercuri de Ministerul Sănătății, iar Suceava este printre județele cu cele mai puține centre, deși ca număr de populație este pe locul 6 (fără București), după județele Iași, Prahova, Cluj, Constanța și Timiș, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică pentru recensământul din 2021. Ca întindere, județul Suceava este al doilea din țară, după Timiș, iar ca număr de unități administrative-teritoriale, se află pe primul loc, cu 114 UAT.

Județul Suceava, cu o populație de peste 642.000 de locuitori, are doar trei centre de evaluare pentru viroze și gripă: la Spitalul Municipal Rădăuți, o singură oră pe zi, de la 13.00 la 14.00, de luni până vineri; la centrul de permanență al Clinicii Hereditas din Ipotești, de luni până vineri de la 15.00 la 8.00 și 24 de ore din 24 în zilele de sâmbătă și duminică și de sărbători legale; la centrul de permanență Bucovina Nord / Straja, cu același program ca la Ipotești. Cauza numărului mic de centre medicale de evaluare pentru viroze și gripă este lipsa medicilor.

Pentru comparație, județul Timiș, cu o populație comparabilă ca număr, de 650.530 de locuitori, are 34 de centre de evaluare, dintre care trei la spitale, cu program zilnic 7.00-14.00, 8.00-15.00 și 8.00-20.00, și 31 de centre de permanență, cu program zilnic 15.00-8.00.

Județul Iași are 27 de centre de evaluare, dintre care 5 în spitale, Neamț și Botoșani – câte 7 centre, iar cele mai mici județe din țară, Covasna, cu puțin peste 200.000 de locuitori, și Tulcea, cu 193.355 de locuitori, au 6, respectiv 4 centre.

În județul Covasna, toate cele 6 centre sunt la spitale, unul cu program de luni până vineri, 9.00-13.00, trei în spații ale spitalului de recuperare cardiovasculară, cu program 8.00-17.00, și unul cu program permanent la Spitalul Municipal din Tg. Secuiesc.

Multe centre de evaluare mai au județele Bihor - 20 de centre, dintre care trei la spitale și 17 centre de permanență; Arad - 13 centre și Argeș – 11 centre.

Un caz de menționat este București, cu 1,71 de milioane de locuitori, cu numai 6 centre de evaluare, toate la spitale, și județul Vrancea, cu peste 340.000 de locuitori, cu un singur centru de evaluare ambulatorie pentru viroze și gripă.

Aceste date reflectă în bună măsură nivelul de acces al populației la servicii medicale în diferite zone din România și se constată că, cel puțin în ceea ce privește centrele de permanență, județul Suceava se află în partea de jos a clasamentului la nivel național, din cauza lipsei medicilor.

Dana HUMOREANU