Vineri, 31 ianuarie 2025

Expoziția „Cărările Luminii”, a maestrului Silviu Oravitzan, va fi vernisată vineri, 31 ianuarie 2025, la ora 13:00, la Palatul Culturii din Iași. Prezintă pr. prof. Radu Preda. Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Bucovinei, Complexul Muzeal Național ,,Moldova” Iași, Muzeul Național al Banatului și Fundația Oravitzan. Operele artistului Silviu Oravitzandezvăluie conexiunile profunde dintre tradiția bizantină și contemporaneitate. Lucrările surprind și conțin în sine „Lumina” - universală, culturală, religioasă. Expoziția este deschisă în perioada 31 ianuarie – 23 martie 2025.

Profesorul Marcel Tolcea (profesor de jurnalism la Universitatea de Vest, jurnalist, scriitor) spune că „în clipa în care un prestigios artist cum este Silviu Oravitzan expune la Muzeul de Artă Catolică din New York împreună cu Salvador Dali, iar la vernisajul Galeriei Oravitzan din New York vine, între mule alte celebrități, și un viitor președinte al SUA, sau în condițiile în care, în 2016, expoziția omagială organizată sub Patronajul Universității de Vest și al Mitropoliei Banatului a fost însoțită de o carte anume scrisă de profesorul Basarab Nicolesco, Lumină în Lumină — e de la sine înțeles că vorbim despre o personalitate de prim rang a artei românești de anvergură internațională”. Tot Marcel Tolcea a adăugat: „Ar trebui spus că numele lui Silviu Oravitzan este legat de o premieră absolută în raporturile dintre Biserica Apuseană și Biserica Ortodoxă din Răsărit: din inițiativa Mitropolitului Bartolomeu Anania, „decorarea” bisericii Schimbarea la Față din Cluj a fost concepută de artistul timișorean în tandem cu artistul sloven Marko Ivan Rupnik, autorul mozaicului capelei private a Papei Ioan Paul al II-lea. Iar atunci când ai privilegiul să pătrunzi, prin intermediul camerei de filmat, în intimitatea casei celebrului dirijor de talie internațională Sergiu Celibidache și observi câteva lucrări ale lui Oravitzan ce decorează ambientul, înțelegi și mai bine de ce Maestrul Celibidache a scris în cartea de onoare a unei expoziții Oravitzan din Paris: <Dumneata ești cel mai român dintre noi>”.